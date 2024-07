Diana Morant: "Nadie está por encima de la ley, tampoco el juez Peinado"

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha subrayado hoy que "cree en la justicia" y que "nadie en este país está por encima de la ley, tampoco el juez Peinado", que instruye la causa abierta contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias.

"Se ha construido una causa a base de bulos que han sido judicializados a través de entidades del entorno de la derecha y de la extrema derecha para, en definitiva, tener algo contra un Gobierno legítimo y contra un presidente elegido en las urnas precisamente hace justo un año", ha señalado Morant a los medios tras su visita al Centro de Computación Científica de la Universidad Autónoma de Madrid.

La ministra ha continuado: "No soy la única que piensa que esto es la construcción de un caso donde no lo hay. La Fiscalía ha dicho que no hay caso. La UCO (Unidad Central Operativa del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil) ha dicho que no hay caso. No hay ninguna prueba. No hay ningún indicio que sustente esta investigación prospectiva".

Ley de extranjería

Morant también ha calificado de "indecente" la decisión del PP de pedir al Gobierno que retire la iniciativa parlamentaria para reformar la ley de extranjería.

La ministra ha recordado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "en Canarias hay 6.000 niñas y niños esperando a que el Partido Popular se decida" respecto a la tramitación de la reforma.

Niños que "han llegado a España tras una dura travesía, huyendo de la tragedia de la guerra o de la pobreza, que tienen el derecho a ser asistidos y a ser acompañados en el país que ahora les da cobijo, algo que no está ocurriendo porque Feijóo no quiere", ha añadido.

"Al señor Feijóo le pedimos humanidad y desde luego responsabilidad, que demuestre que es un partido de Estado y que esté a la altura en los grandes debates que tiene la sociedad española".