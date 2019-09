El día que Errejón humilló a la bandera de España en el programa de Pablo Iglesias

El líder de Más Madrid, Iñigo Errejón, mostró en su día un profundo desprecio por la bandera de España que las redes se han encargado de recuperar ahora que el que fuera mano derecha de Pablo Iglesias ha mostrado su disposición de volver a la primera plana de la política nacional.

En las imágenes, en una tertulia del programa de televisión 'La Tuerka', presentado por Pablo Iglesias cuando todavía gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, Errejón se enfrenta con el entonces líder de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Ángel Carromero.

El vídeo ha vuelto a salir a la luz a raíz de un mensaje de un simpatizante de Errejón que trata de adueñarse de la bandera española para la campaña política del antiguo podemita renegado.

Por esa España grande,

con la que Durruti soñó

por la que luchó La Nueve

Y luchamos nosotros hoy! pic.twitter.com/maKh65Mglw — Guillermo López (@guillermolrbdl) September 22, 2019

La respuesta de un usuario nos ha permitido recordar los orígenes de Errejón y las ideas que tantas veces ha defendido en público:

"La bandera de España es un símbolo político", comienza Errejón. "¿Y qué necesita un símbolo para ser político? Que no nos incluya a todos", empieza Errejón su ataque a la bandera de España. "Por eso, la bandera española que restauró el franquismo es una bandera que solo se ve en las manifestaciones conservadoras. ¿Se ve una bandera española en las manifestaciones por la defensa de la Sanidad pública? No."

Ante este alegato, el popular Ángel Carromero pregunta: "¿Tú te has leído la Constitución? En la Constitución se establece que la bandera española nos representa a todos los españoles. La Constitución es la norma básica en la que cualquier persona de cualquier país puede convivir".

Errejón reacciona atacando entonces a la Constitución española: "Eso no es cierto de ninguna Constitución del mundo. Las constituciones consagran determinados derechos y no otros y por tanto no pueden ser de todos".

Un vídeo en el que Errejón insulta a la bandera del país que ahora pretende aspirar a gobernar y muestra su verdadera cara frente a la "moderación" que intentan vender algunos de sus partidarios y también desde el Partido Socialista.