Desolación entre los policías imputados por las cargas del 1-O: "Siento asco y decepción", dicen a COPE

Los agentes imputados en Cataluña por su intervención en el 1 de octubre están desolados. Aseguran a la Cadena COPE que han perdido su fe en el Estado de Derecho.

Uno de los 45 policías imputados en un juzgado de Barcelona dice sentirse "hastiado". Se les acusa de lesiones y no se descarta que puedan serlo también de torturas o delitos contra la integridad moral, según informa el jefe de Interior de COPE, Juan Baño.

Seis años de procedimiento que han cambiado la vida de este agente, que siente "asco, decepción y desmotivación". Quieren que todo termine ya. "Solo pedimos ir a juicio. Yo no pido que se me amnistíe, no pido que se me indulte, pido que si hice algo mal, se me condene".

Este agente ha dejado las unidades de intervención y solo quiere -aun siendo joven- que pase el tiempo para jubilarse. "Cómo vas a ir a una redada o a una operación antidroga pensando 'y si a estos al final es indultany el que va a ser imputado soy yo', cómo vas a detener gente", se ha preguntado.

Jupol, el Sindicato de la Policía Nacional advierte de que el acuerdo del PSOE con el Esquerra supone a medio plazo la desaparición definitiva de Policía y Guardia Civil en Cataluña, les vacía de funciones y pone las dependencias policiales, con el edificio de la Jefatura de Policía en Barcelona a la cabeza, a disposición de la Generalitat.

"Utilizar a la policía para blanquear el ataque a la Constitución"

En este contexto, el Sindicato Unificado de Policía (SUP),que ha rechazadoel acuerdo sobre la amnistía a los investigados en las causas del "procés", incluidos Tsunami Democrático y los CDR, así como a estos policías imputados por las cargas del 1-O, para quienes pide un juicio y no dejar en el mismo saco que a "sediciosos, terroristas urbanos o malversadores".

El SUP considera "un grave despropósito" una ley de amnistía que "atenta contra los principios de la Constitución y socava los pilares del Estado de derecho".

La organización sindical se muestra muy crítica contra la intención de incluir en esa amnistía a "terroristas urbanos" como los CDR que "lograron jubilar a tres policías nacionales" por las lesiones que les provocaron.

"Esta amnistía no solo borrará la responsabilidad penal de los autores de esos hechos, sino que el Estado les pide perdón, ya que amnistiar supone decirle al que ha cometido un delito que el Estado ha obrado mal", advierte el SUP, que se opone a que esa futura ley utilice a la Policía para "blanquear este ataque a la Constitución" al incluir a parte de los agentes procesados por el 1-O.

"Seis años de calvario"

El SUP defiende que se celebre un juicio para estos agentes como el que tuvieron los políticos encausados por el "procés".

"Ellos fueron enjuiciados e indultados en tiempo récord, mientras los policías llevan seis años de calvario por el empecinamiento y capricho del juez Miralles", acusa el sindicato que recuerda que la igualdad ante la ley, el principio de legalidad y la división de poderes son fundamentales en una sociedad democrática, y no pueden ser comprometidos en aras de objetivos políticos o partidistas.

Lamenta que una vez más se deja a los policías a los pies de caballos para ser utilizados por políticos interesados en su silla en lugar del interés general y solicita que "no se meta a agentes en el mismo saco que terroristas urbanos, sediciosos, malversadores y personas que desobedientes a la autoridad judicial".

A juicio de la Confederación Española de Policía (CEP) "ni todas las amnistías del mundo podrán proteger frente al ridículo que hicieron el 1-O" los miembros del colectivo independentista, y afirma que "alterar las reglas de juego del Estado de Derecho constituye una medida excepcional que traslada un mensaje perjudicial para el trabajo policial".

No son "moneda de cambio"

Además ha mostrado su apoyo a los agentes investigados por intervenciones el 1-O y reclama "que nadie les convierta en moneda de cambio para legitimar o dignificar un acuerdo político ajeno a nuestras misiones constitucionales".