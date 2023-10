CS descarta participar en la mesa de partidos sobre el referéndum que impulsará Aragonès

El presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha descartado este lunes participar en la mesa de partidos catalanes que ha anunciado que impulsará el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para abordar el debate sobre un referéndum acordado en Cataluña.

Aragonès ha comparecido ante los medios en el Palau de la Generalitat, tras compartir con el Govern las conclusiones del informe que le ha entregado el Consejo Académico para el Acuerdo de Claridad, un grupo de expertos al que encargó estudiar las posibles vías para organizar un referéndum.

El president prevé convocar una mesa de partidos catalanes una vez acaben las negociaciones sobre la investidura de Pedro Sánchez, para abordar las diferentes vías para un referéndum pactado.

En declaraciones remitidas por CS, Carrizosa ha cerrado la puerta a participar en esta mesa de partidos: "No hay ni un solo problema real de los catalanes que se solucione con un referéndum. Por tanto, que no cuenten con CS para ninguna reunión de este teatrillo que no soluciona problemas y que solo enfrenta a los catalanes".

"Esta película ya la hemos visto, acaba con frustración y división entre catalanes", ha alertado Carrizosa, que ha lamentado "la vieja estrategia de los partidos separatistas de utilizar la presidencia de la Generalitat" para "airear una estrategia de partido, de ERC", en alusión al informe encargado por Aragonès al grupo de expertos.

Según Carrizosa, "Aragonès ha vuelto a usar los recursos del Estado para chantajear al Estado y amenazar con un referéndum".