PP denuncia que PNV y "sus socios" plantean "una barbaridad" en la reforma del Estatuto, "totalmente excluyente"

Dice que PP "no va a traicionar" a sus votantes y estará "en frente" de Pedro Sánchez

La diputada del PP en el Congreso Beatriz Fanjul ha afirmado que el PNV, con "todos sus socios", plantea "una barbaridad" en la reforma del Estatuto vasco porque pretende "dividir" a los ciudadanos y es "totalmente excluyente". Por ello, ha pedido que la "retiren" para "trabajar por un País Vasco en el que quepamos todos".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la única representante del PP en el Congreso por Euskadi se ha pronunciado de este modo en relación a la reforma del estatuto en la que se trabaja en Euskadi y que concluyó este lunes la fase de trabajo de los expertos designados por los grupos del Parlamento Vasco.

Fanjul ha denunciado que el PNV, "con todos sus socios", está planteando "una barbaridad" porque pretende "dividir a los vascos de esa manera, entre vascos nacionales y puramente vascos". Según ha advertido, "señalarnos, dividirnos nos lleva por un camino que todos conocemos muy bien, el del Plan Ibarretxe, que todos sabemos cómo acabó".

Por ello, ha reclamado que "retiren esa iniciativa y tratemos de trabajar por un País Vasco con más futuro, más libre, en el que quepamos todos".

Fanjul ha lamentado que se trata de un proyecto "totalmente excluyente". "Cualquier proyecto que trate de dividir a los ciudadanos, de diferenciarnos es sumamente excluyente, cualquier nacionalismo es excluyente", ha apuntado.

LA INVESTIDURA

En relación a la posible investidura de Pedro Sánchez, ha remarcado que, cuando el 10 de noviembre el líder del PP Pablo Casado "le llamó" al líder socialista "y no le cogió el teléfono", en ese momento "quedó claro que Pedro Sánchez no tenía nada que hablar con el PP".

"Pedro Sánchez nos convocó a esas elecciones con un afán de superación de sí mismo, con un egocentrismo, con un narcisismo, y además tenía perfectamente claro quiénes eran sus socios, los socios de la moción de censura. Ha quedado claro que el PSOE sólo quiere destruir, no construir, con lo que poner el foco en el PP me parece una tremenda irresponsabilidad", ha manifestado.

Por ello, ha subrayado que el Partido Popular va a "estar en frente". "No vamos a traicionar a los españoles, no vamos a traicionar a nuestros votantes", ha insistido la diputada vizcaína, que ha añadido que, "desde luego, Pedro Sánchez tiene que ser consciente del por qué no" le apoyará el PP.

Asimismo, se ha referido a la constitución de la Mesa del Congreso este martes y ha afirmado que el PP ha sido "generoso" y ha tratado de que "entren todas las fuerzas constitucionalistas del centro derecha", por lo que "ahora depende de Vox, que parece que es el que se está autoexcluyendo" y podría "quedarse fuera".