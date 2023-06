El Dengue o la malaria: las enfermedades que podrían llegar a España con el aumento de temperaturas

El Dengue, el chikungunya o la malaria... Estas son algunas de las enfermedades que traen algunos insectos y que en poco tiempo podrían llegar a aparecer en España, y todo esto por culpa del cambio climático. Y es que con el aumento de las temperaturas, cada vez más bichos infecciosos llegan a nuestro país. Eduardo Galante es el presidente de la Asociación Española de Entomología y ha pasado por los micrófonos de COPE.

El experto ha afirmado que el cambio climático es un fenómeno que afecta a la biodiversidad: "Los cambios de temperaturas y vientos más benignos, hacen que las especies como los mosquitos o garrapatas proliferen". Además, ha explicado que el crecimiento de este tipo de plagas se debe a que este tipo de insectos en los inviernos de menos temperaturas resisten más. Y ahora, con el calor se acortan los ciclos y aumentan las poblaciones de forma exponencial, "no hay insectos nuevos, sino que hay más población".

Uno de los insectos que más han aumentado en número es el mosquito tigre, el cual procede de Asia. Galante ha aclarado que se ha ido extendiendo por todo el mundo: "Penetró hace más de 20 años en España, pero en focos centrados como Castellón, y ahora se ha extendido". Ha asegurado que esto se debe a los sistemas de vida, por la humedad, donde ellos son capaces de vivir.





Este tipo de mosquitos se extiende de forma rápida. Entran en jardines, en el agua de los animales domésticos, en las macetas, aun así el especialista ha tranquilizado a las masas que: "Las enfermedades las transmiten, pero no nos debe preocupar, ya que no son endémicas de aquí de Europa", pero ha advertido que no estamos exentos.

¿Cómo podemos prevenirlo?

El especialista ha asegurado que para prevenirnos de la llegada del mosquito tigre, debemos mantener la piscina limpia, cuidar los jardines, las fuentes y cuidado con las macetas con agua o las fosas sépticas. Ha afirmado que hay que tener cuidado, pero que con pequeñas acciones todos podemos lograrlo.

Aun previniéndonos, nos debemos cumplir la legislación de transportar animales o alimentos de otros países al nuestro. El experto ha especificado que el caso de España es muy complicado de controlar: "Un insecto puede entrar en un pequeño cargamento o en personas que hayan pasado por zonas tropicales".

Galante se ha sincerado y ha confirmado que la prevención total es muy difícil, pero que debemos evitar traer plantas o semillas de otros países que visitamos. De no hacerlo contribuimos a que exista sin control un tipo de insecto que puede afectar a los ganados y cultivos. Ha explicado que debemos mantener la calma, porque el número de insectos es poco alarmante, pero ha advertido de que podría ir a más con el tiempo y todo a causa del cambio climático.

Eso sí, asegura que es posible prevenir estas enfermedades y protegernos frente a ellas, evitando, por supuesto, contagiarse también cuando salgamos de España y vayamos a países potencialmente peligrosos para este tipo de enfermedades y plagas.