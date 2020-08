Demandado el padre del alumno que gritó ‘Viva España’ en un acto escolar: "Amenazan a mi hijo y nos denuncian"

COPE.es ya contó el pasado mes de diciembre el expediente de convivencia que habían abierto a Joaquín, un joven de 17 años que cursaba Segundo de Bachillerato en el instituto ‘Guadaiza’ de Marbella por gritar '¡Viva España!’ en un acto de conmemoración de la Constitución Española.

Un gesto que fue aplaudido por buena parte de sus compañeros, pero que no sentó nada bien a los docentes y director del centro, tal y como relataba por aquel entonces a esta casa el padre de Joaquín, Jacinto Requena.

Aquella polémica tuvo repercusión mediática en los medios de comunicación, pero más de medio año después de aquello, es ahora cuando el director del ‘Guadaiza’, de nacionalidad francesa, ha interpuesto una demanda al padre del alumno por considerar vulnerado su derecho al honor. Demanda que, como ha explicado a COPE.es Joaquín Requena, conlleva una petición de indemnización de 12.000 euros: “Me pide 12.000 euros por vulnerar su honor. A eso súmale las costas del proceso, que será de unos 5.000 euros. Y todo por gritar ‘Viva España’ en un acto de la Constitución”, lamenta Requena.

Jacinto Requena: "Mi hijo volvería a hacerlo"

El director del instituto malagueño justificaba esta denuncia porque, en reiteradas entrevistas, Requena había subrayado su nacionalidad francesa, además de haber dejado entrever que el parte impuesto a su hijo no fue a instancia de la profesora de Educación para la Ciudadanía, que fue en el marco donde se celebró aquel acto, sino del propio director: “Lo dejé en el aire, pero no puedo demostrarlo porque no estaba allí. Y por ello el director, de manera pícara, se acogió al derecho de rectificación de la información por verse afectado en la noticia”, explica.

Sin embargo, el director ha optado por el silencio estos meses sin reclamar dicha rectificación, que ahora sí exige. En cualquier caso, Jacinto apunta que ni él ni su hijo Joaquín se van a achantar, y apunta que lo volverían a hacer: “Mi hijo volvería a hacerlo. Yo le advertí a Joaquín que, si denunciamos todo esto, posiblemente tendría repercusión en las notas, como así ha sido, pero decía que su honor estaba por encima de las notas”.

Ahora, la justicia se tendrá que pronunciar. Y aunque Jacinto espera que el juez desestime la demanda, reconoce la relación asimétrica entre el director del centro y el alumno, ya que el primero recibió todo el apoyo de los profesores y personal no docente.

El acoso de algunos compañeros de clase a Joaquín Requena

De hecho, Jacinto Requena denuncia también el daño que algunos compañeros han hecho a su hijo en este tiempo: “Algunos alumnos filtraron al director por Whatsapp mensajes donde daban a entender que mi hijo era un gamberro. ¿Y todo por un grito patriótico?” se cuestiona Jacinto.

Pero lo que más duele a la familia de Joaquín es la pasividad del centro educativo cuando el menor sufrió el ciberacoso de un compañero de clase de 21 años, en el que llegó a haber una sentencia firme por el que se condenaba a este último a una multa y una orden de alejamiento de tres meses: “El director pudo tomar medidas por acoso y no hizo nada. Mantuvo en un primer momento al alumno en la misma clase que mi hijo. Es indignante”.

Así las cosas, Jacinto espera que la demanda se desestime, que el director tenga que asumir las costas del proceso judicial y que la Consejería de Educación también reaccione: “Esto tiene que servir de llamada de atención de que los alumnos menores de edad son objeto de derecho. No siempre el director lleva la razón. Estamos en un estado democrático, y los menores tienen libertad de expresión y derecho de manifestar el amor a la patria. En caso de que la sentencia no sea favorable llevaré este caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos”, advierte Jacinto Requena.