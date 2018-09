Pedro Sánchez no es ajeno a quienes han actuado como avalistas en el alquiler de la Moncloa. Desde la moción de censura a Mariano Rajoy, las concesiones al separatismo catalán no han hecho más que aumentar. Este lunes el presidente del Gobierno anunciaba la última: la celebración de un referéndum en Cataluña para decidir sobre su autogobierno.

UN REFERÉNDUM SOBRE EL AUTOGOBIERNO DE CATALUÑA

Según el presidente, que no ha sido votado en las urnas ni presentó al tiempo de erigirse en sustituto de Mariano Rajoy un programa de Gobierno que deshojara con claridad su hoja de ruta - tal y como exige la Constitución- , la decisión sobre el referéndum busca "resolver la crisis política" de Cataluña. “El hecho final tiene que ser una votación", aunque según ha precisado en una entrevista concedida a la Cadena Ser, se debe votar sobre el autogobierno y no sobre la independencia. "Un referéndum por el autogobierno, no por la autodeterminación", ha recalcado.

Esta ha sido la última cesión después de que el presidente autonómico en la sombra, Carles Puigdemont, haya convocado a todos los diputados independentistas para centrar los objetivos del "otoño caliente" con el que él y Quim Torra vienen amenazando a Pedro Sánchez desde hace semanas. Y es que, el bloque secesionista calienta las calles para lanzarse a la campaña de reivindicación de la república. "Atacar al Estado", ha sido la frase más comentada de Torra en los últimos días.

ORIENTAR A LA FISCALÍA EN LA ACUSACIÓN POR EL 1-0

Habrá que ver si Sánchez también cede a las presiones del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha supeditado el apoyo de ERC al Gobierno central para que apruebe los presupuestos a que Sánchez "oriente" a la Fiscalía en el próximo juicio a los políticos presos por el referéndum del 1-O y rebaje las acusaciones. "Sería un error una sentencia que cronifique la situación de represión contra la disidencia política", ha afirmado este lunes en una entrevista concedida a 'El País'.

REAPERTURA DE EMBAJADAS EN EL EXTERIOR

Otra de las cesiones de Sánchez al independentismo catalán ha sido la pasividad en cuanto a la reapertura de las embajadas clausuradas tras la aplicación del 155. Precisamente, uno de los sectores más afectados por la intervención del autogobierno en Cataluña fue la acción exterior. De ahí que Torra haya recalcado en sus intervenciones la necesidad de recuperar la presencia de la Generalitat a nivel internacional para continuar con la farsa de que España es un Estado represivo en el que hay presos políticos.

Según ha señalado el ministro de Exteriores, Josep Borrell, en confrontación con la actuación de sus predecesores, José Manuel García Margallo y Alfonso Dastis, la Constitución no plantea ningún problema a la creación de agencias de embajadas en el exterior y su existencia no se “puede cuestionar”. Eso sí, el Ministerio estará atento a lo que se haga desde las mismas para “actuar en consecuencia” si actúan al margen del "ordenamiento constitucional”, precisó el ministro.

TRASPASO DE COMPETENCIAS

Junto a estas cesiones, destaca también el acuerdo de mínimos al que llegaron en agosto el Gobierno y la Generalidad para reactivar este mes de septiembre las comisiones en materia de financiación, infraestructuras, inversiones y traspasos de competencias pendientes entre ambos actores, por lo que habrá que analizar con lupa el pagaré con el que Sánchez va satisfaciendo su deuda a los independentistas.