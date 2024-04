La cúpula fiscal rechaza investigar las filtraciones del caso del novio de Ayuso

La Junta de Fiscales de Sala ha avalado por mayoría la decisión de la número dos del Ministerio Público, María Ángeles Sánchez Conde, de pedir el archivo de la querella interpuesta por el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la supuesta filtración de datos de su causa por parte de la institución.



Por diecinueve votos a favor, doce en contra y una abstención, la cúpula del Ministerio Fiscal ha considerado que no debe prosperar la citada querella, presentada por Alberto González Amador por presunta revelación de secretos contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto.



La fiscal del caso, María de la O Silva, apostaba por practicar una serie de diligencias como examinar las comunicaciones del fiscal general, una postura que no ha sido respaldada por la mayoría de la Junta de Fiscales de Sala, que ha apoyado el criterio de Sánchez Conde.



La Junta, cuya postura no es vinculante para la número dos de la Fiscalía aunque sí suele asumir la posición de la mayoría, ha adoptado su decisión tras una larga reunión que ha comenzado a las 09:30 horas y se ha interrumpido unas dos horas y media por un acto de despedida de un fiscal.