Cuatro comunidades socialistas se plantean seguir a Puig en su cisma fiscal contra Sánchez

El presidente de la Generalitat Valenciana,Ximo Puigrompía este martes la fila con el anuncio de bajar los impuestos en la Comunidad Valenciana. A pesar del discurso de Pedro Sánchez al menos otras cuatro comunidades gobernadas por barones socialistas se lo están pensando. Javier Lambán no lo descarta en Aragón, tampoco Emiliano García Page en Castilla La Mancha, igual que Canarias y Navarra, según han constatado las emisoras de la Cadena COPE. El asturiano Adrián Barbón no se plantea por ahora rebajas fiscales pero el Principado aprobará deducciones y bonificaciones para familias y zonas rurales.

En lo que respecta al País Vasco, el PNV con el PSOE, también se suma a la bajada de impuestos con una nueva deflactación del IRPF.

Estas comunidades siguen así los pasos de aquellas regiones gobernadas por el PP Andalucía, Madrid, Galicia, CYL y Murcia quehan sido las primeras en bajar los impuestos.

Entretanto el malestar en Ferraz y Moncloa es patente con el presidente valenciano. Se ha adelantado al esperado paquete de medidas, del que aún nada sabemos, que va a anunciar la ministra de hacienda.

En el caso del presidente aragonés ha admitido este viernes la "posibilidad" de que se pueda cambiar la fiscalidad en su comunidad autónoma si los cuatro partidos que forman el Gobierno están de acuerdo. Lambán ha recordado que, en el pacto de su investidura, el cuatripartito --PSOE, PAR, CHA y Podemos-- acordó que no se movería la política fiscal "ni para arriba ni para abajo".

Por ello, ha señalado que "si el acuerdo sobre mantener inalterable la fiscalidad fue uno de los pilares sobre los que se sustentó el pacto investidura, cualquier cambio que se pudiera producir, y no estoy diciendo se vaya a producir pero admito la posibilidad, tendría que ser de acuerdo por parte de los cuatro partidos que formamos el actual Gobierno".

En cualquier caso, también ha afirmado que le da "igual" que su homólogo valenciano, Ximo Puig, haya anunciado una bajada de impuestos: Lambán ha dicho que "la política fiscal no es un fin en sí mismo, es un medio al servicio de determinado modelo de sociedad y país".

Precisamente este marte, el presidente valenciano Ximo Puig rompía la baraja en las filas socialistas adelantando algunas de las medidas que incluirá la reforma fiscal valenciana, que tendrá efectos "desde ya" y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022 y beneficiaría a todos los ciudadanos que cobran menos de 60.000 euros al año, "la mayoría de la sociedad". En concreto, el 97,4% de los contribuyentes valencianos, 1.344.000 personas.

La segunda medida consistiría en una nueva tarifa autonómica del IRPF en este ejercicio, con nuevos tramos adaptados a la situación actual, lo que permitirá mejorar la progresividad del impuesto, y la tercera sería la ampliación de todas las deducciones y bonficaciones fiscales, de manera que todas las deducciones aumentarían un 10%.