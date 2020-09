¿Cuál es la vía judicial por la que podrían prosperar las querellas contra el Gobierno?

Tras la petición de archivo de la Fiscalía del Supremo de las querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia, muchas personas se preguntan por el verdadero recorrido judicial que puedan tener dichas querellas.

Por la vía de lo Contencioso es más fácil que prospere que por la vía penal, explican a COPE fuentes fiscales. “El tipo de culpabilidad es distinto, la responsabilidad es distinta. Nos encontramos con cárcel frente a indemnizaciones”, aseguran. Por la vía penal se puede llegar a la cárcel y por la vía de lo Contencioso la condena puede ser económica, contra el Estado, que finalmente, pagaríamos todos los españoles. Es más fácil que prospere, señalan a COPE fuentes fiscales de distintos tribunales, incluido el Supremo.

También manifiestan que la imagen dada ante la petición de que no se admita ninguna de las 20 querellas, no es nada buena. “Siembra dudas ante los españoles y levanta ampollas en la carrera fiscal”, dicen a COPE. La Asociación de Fiscales pidió desde el primer momento que se convocase a la Junta de Fiscales de Sala, el órgano de asesoramiento jurídico de la Fiscalía General.

Cualquier decisión estaría más reforzada, nos dice su presidenta, Cristina Dexeus. No se les puede controlar políticamente y la Fiscal General, a día de hoy, no los controla. Pero el asesoramiento sólo ha venido desde la Secretaría Técnica, que lleva la mano derecha de Dolores Delgado, Álvaro García. Otras fuentes señalan que algunas querellas del sector sanitario estaban bien argumentadas y había material suficiente para investigar. Los informes fiscales, nos dicen, se tienen que basar en los posibles delitos, pero no en comentarios sobre el querellado, en este caso el Gobierno. Y además, al día siguiente, comentan las fuentes consultadas, hacen pública la instrucción sobre los okupas. “Todo estudiado y calculado”.