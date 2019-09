La crítica de Pérez-Reverte a la RAE por el cambio de una palabra que el escritor se niega a corregir

La polémica está servida. Al menos en Twitter. ¿Debemos escribir con tilde o sin tilde la tercera persona del singular del pretérito perfecto simple del verbo reír? ¿Rió o rio? Mientras el servidor redacta la noticia, el corrector del Word me subraya en rojo como error el término “rió”, lo cual es un dato a tener en cuenta. Un dilema que en las últimas horas ha reavivado el escritor Arturo Pérez Reverte a través de las redes sociales.

Todo comenzó cuando un usuario de Twitter se puso en contacto con el escritor español, que acaba de presentar su nueva creación SIDI. En el Tweet, el usuario compartió una duda que mantenía respecto al término “rio”, ya que en la página 75 de este último libro, Reverte escribió la palabra con tilde en la o, lo que despertó la curiosidad del lector, que se animó a preguntar directamente a Reverte si se trataba de una errata o realmente se conjugaba así.

Antonio Banderas habla claro sobre las acusaciones a Plácido Domingo de acoso sexual El popular actor malagueño comenta las recientes acusaciones contra el tenor que canceló su actuación en Nueva York un día antes de su estreno 28 sep 2019 - 13:40

@perezreverte Acabo de empezar a leer su libro, SIDI. Me está gustando bastante. Una pregunta: en la página 75, línea 4 escribe el verbo reír en pasado como "rió" ¿Es una errata o es que realmente se conjuga así? Muchas gracias. — DaRiPa (@daripa7) September 28, 2019

La respuesta de Reverte no tiene desperdicio, ya que justificó esta manera de escribirlo afirmando que “no todos los académicos estamos de acuerdo con la última Ortografía de la RAE. En ella han metido mano académicos que nunca necesitaron trabajar de modo eficaz con la lengua, teóricos de universidad. Yo sigo escribiendo rió con tilde. Y animo a hacerlo para evitar confusiones.”

Y es que, efectivamente, en el año 1999 la RAE decidió que debería ser “rio”, sin tilde, porque se trata de un monosílabo y la acentuación no cae en la vocal cerrada (i). No obstante, hay una segunda corriente, a la que pertenece Reverte, que considera que “rio” es una palabra bisílaba, por lo que es necesaria la tilde.

No todos los académicos estamos de acuerdo con la última Ortografía de la RAE. En ella han metido mano académicos que nunca necesitaron trabajar de modo eficaz con la lengua, teóricos de universidad. Yo sigo escribiendo rió con tilde. Y animo a hacerlo para evitar confusiones. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) September 28, 2019

El asunto ha ido a más en las redes sociales, ya que no son pocos los usuarios que han dado su punto de vista sobre este asunto. Algunos consideran que no es necesaria la tilde, ya que no se confunde con ninguna otra palabra. Incluso existen usuarios que han calificado de “ácrata” a Reverte, al hacer la guerra por su cuenta en lo que a ortografía se refiere.

La tilde de «rió» es innecesaria. Si la quitamos, resulta absolutamente imposible confundir la palabra con cualquier otra.



Pienso que los de nuestra generación ya no vamos a cambiar, pero me parece adecuado legar una buena ortografía a las siguientes. — Álber Vázquez (@Alber) September 28, 2019

Es usted un ácrata, señor Reverte. — LAURO (@lauro_qj) September 28, 2019

Yo de ciertas " innovaciones" simplemente me río, y no sólo en janeiro.



���� — ��Josto Maffeo�� (@JostoMaffeo) September 28, 2019

Totalmente. Yo también seguiré haciéndolo. Me parece que forma parte de la riqueza lingüística de nuestro idioma. — Isabo (@IsaboIsica) September 28, 2019

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, durante los tres primeros años de esta carrera Reverte cursó a la vez estudios de Ciencias Políticas. Ejerció como reportero de guerra durante 21 años (1973-1994). Sus primeros pasos los dio en el diario Pueblo, donde permaneció 12 años. En 1977, paralelamente a este trabajo, fundó junto a su compañero Vicente Talón la revista Defensa, que apareció a la venta en abril de 1978, y de la que fue redactor jefe hasta que sus compromisos como corresponsal lo obligaron a dejarla. Tras la desaparición de Pueblo pasó a Televisión Española (TVE), donde ejercería como corresponsal durante otros nueve años hasta 1994.

Tras su etapa como periodista, se dedicó a la literatura. Ha publicado hasta el momento 22 novelas y varias colecciones de artículos. Algunas de ellas han sido adaptadas con éxito al cine como por ejemplo: El maestro de esgrima, La tabla de Flandes y El club Dumas que, rodada por Roman Polanski, se comercializó con el título de La novena puerta. En 2006 se estrenó la película Alatriste de Agustín Díaz Yanes, basada en su serie de novelas de El capitán Alatriste y, al año siguiente, La carta esférica, dirigida por Imanol Uribe.