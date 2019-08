El 'corte' de una diputada de Ciudadanos a la vicepresidenta balear por acusar a la Casa Real de sexista

La vicepresidenta del Parlamento de Baleares, Gloria Santiago, ha sido objeto de polémica esta semana por acudir a la recepción con Su Majestad, Felipe VI, después de haberle criticado y haberse mofado de él en las redes sociales así como en varios vídeos de Youtube. Gloria Santiago había publicado en su cuenta Instagram una imagen que rápidamente se volvió viral. La política balear, pocas horas antes de reunirse con el Rey Felipe VI, subió una imagen de su melena recogida con un cinta con los colores de la bandera republicana. Junto a la imagen, Santiago ha hecho público el siguiente mensaje: “Hoy veré a Felipe, un ciudadano normal que ha tenido mucha suerte en esta vida”.

En esta ocasión, Santiago se jactaba de haber acudido al encuentro vestida con pantalón y chaqueta verde cuando en la hoja de protocolo aparecía especificado que las señoras tenían que acudir con “vestido corto”. “Prefiero decidir yo misma si me pongo vestido o qué me pongo. Gracias Casa Real”, escribía Santiago en su perfil en la red social Twitter, en un mensaje en el que también adjuntaba una imagen del encuentro y otra de la hoja de invitación.

Prefiero decidir yo misma si me pongo vestido o qué me pongo. Gracias @CasaReal. pic.twitter.com/ZnnMOfJZjJ — Gloria Santiago (@gloriasantiagoc) August 8, 2019

Sin embargo, la celebración del “logro” de Santiago podría ser prematura, ya que la diputada de Ciudadanos en el Congreso por La Coruña ha salido al paso para asegurarle a la vicepresidenta del Parlamento balear que su actitud no era tan rebelde como pensaba. “Gloria, al pedir “vestido corto” sólo se está aclarando que no se trata de una fiesta de gala. Yendo con pantalón has respetado la petición de la Casa Real. Si quieres saltarte el protocolo, te aconsejo que la próxima vez aparezcas vestida de Sissi emperatriz”, le escribía Marta Rivera también en su perfil de Twitter.

Gloria, al pedir “vestido corto” sólo se está aclarando que no se trata de una fiesta de gala. Yendo con pantalón has respetado la petición de la Casa Real.

Si quieres saltarte el protocolo, te aconsejo que la próxima vez aparezcas vestida de Sissi emperatriz https://t.co/BOHK32zxyH — Marta Rivera (@CiudadanaMartaR) August 9, 2019

Otros usuarios, sin embargo, se habían fijado en el detalle de que Santiago acudía a la cita con un atuendo similar al que vestía la Reína Sofía, que también llevaba pantalón y chaqueta verde. Eso sí, remarcan que la vicepresidenta balear había recortado la foto original para que no pudiera verse la comparación.

Se le ha recortado un poco, su señoría. pic.twitter.com/cpnfwRGSvT — Declan, ese cura (@PDeclan) August 9, 2019