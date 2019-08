Esto es lo que opina Herrera sobre el 'plantón' de 50 minutos de Sánchez al Rey

El despacho entre Felipe VI y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, comenzó este miércoles en el Palacio de Marivent de Palma 50 minutos más tarde del horario previsto, debido al retraso en la llegada del líder del PSOE desde de Madrid. La reunión estaba prevista a las 13.00 horas, pero finalmente comenzó casi una hora después. El motivo de este retraso vino por la reunión previa que Sánchez mantuvo en Madrid con colectivos del ámbito de la industria y el turismo en el marco de la ronda de contactos que está llevando a cabo después de su investidura fallida. Al prolongarse esta reunión más de lo previsto, el vuelo de Sánchez en el avión oficial desde la base de Torrejón (Madrid) hasta Palma salió con retraso.

En su monólogo de este viernes, Carlos Herrera ha dado su opinión sobre este significativo 'plantón' de 50 minutos de Sánchez al Rey. "Sánchez lleva varios días haciéndose fotitos y mantiene reuniones. Por cierto, a la que tiene que llegar puntual es a la que no llega. Seguramente con todo la idea. A la que tiene que llegar puntual, que es la reunión de preferencia y la que marca todas las demás de la agenda, a esa llega con 50 minutos de retras. Y tan feliz...", ha opinado Herrera.

El comunicador también critica la ronda de reuniones que está llevando a cabo Sánchez para presionar a Unidas Podemos. "Son reuniones sin contenido. Es decir, reuniones con el mantra, ese mantra que te hace que lo tengas todo pagado. Tú puedes ser un desastre, pero tú te anuncias como progresista y ¡joé! estás bendecido ya. Bueno pues con sectores progresistas se cita. Hoy se reúne Sánchez con sectores de la cultura, ¡cielo santo! ¿qué será eso?. Me imagino que Almudena Grandes y los diez o doce de siempre, que le dirán a Sánchez que tiene que llegar un acuerdo con Podemos para hacer un Gobierno ¡progresista!. Por favor que sea progresista. Es que si no es progresista, yo no me encuentro. Es que me levanto por la mañanas, me toco en el espejo y mer digo: “Dios, ¿seré hoy lo bastante progresista como para que el mundo esté en equilibrio, ¿eh?”, ha ironizado Herrera.

