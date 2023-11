COPE accede a la carta en la que 18 fiscales del Supremo critican al Fiscal General del Estado

Los fiscales no entienden el silencio del Fiscal General ni su falta de voluntad para salir al paso de las injuriosas insinuaciones sobre la actuación de sus compañeros del procés. Insinuaciones plasmadas en el acuerdo de Investidura del PSOE y Junts.

En un comunicado, 18 fiscales de la Sección Penal del Supremo, critican la forma en la que Álvaro García ignora el amparo que pidieron la semana pasada los cuatro fiscales del procés, tanto para ellos como para los fiscales de Cataluña, ante los ataques a los que se han visto sometidos.

En otro comunicado, al que también ha tenido acceso COPE, la Asociación de Fiscales manifiesta que el silencio del Fiscal General no sólo es inaceptable por las obligaciones que le incumben, sino que además es vergonzante. Critican que sea la única instancia a la que le afecta el acuerdo de investidura, que no se ha pronunciado, todavía. Están convencidos de que el Fiscal General no hará nada ante esta situación porque cree haber hallado un lugar confortable. Y ese mirar indolente, dice el comunicado, no es lo que se espera ni corresponde al máximo representante de una de las Instituciones Constitucionales del Estado.