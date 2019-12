La contundente respuesta de Pérez-Reverte a un tuitero que le acusa de hipócrita con las “corridas de toros”

Arturo Pérez-Reverte no se caracteriza por contener los golpes en redes sociales y esta semana ha lanzado una contundente respuesta a un tuitero que le acusaba de ser hipócrita al hablar sobre el maltrato animal y las corridas de toros. El usuario afeaba al miembro de la RAE que compartiera una noticia sobre el endurecimiento de las penas contra quienes maltratan a animales en el Reino Unido, y el escritor le respondía de manera clara.

Todo comenzaba cuando el propio autor de “Falcó” o “La reina del sur” compartía en su cuenta oficial de Twitter una noticia en la que se anuncia que Reino Unido endurecerá hasta los 5 años las condenas a maltratadores de animales. “Cinco años ya significaría talego serio en España. Como para que los canallas se lo piensen, o lo paguen de verdad”.

Cinco años ya significaría talego serio en España. Como para que los canallas se lo piensen, o lo paguen de verdad. A ver cuándo algún político da aquí el mismo paso, en vez de ocuparse sólo de su negocio y trincar con los compadres.https://t.co/rtaxFGFIg7 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) December 26, 2019

Además, Pérez-Reverte mandaba un duro mensaje a los políticos españoles sobre este asunto: “A ver cuándo algún político da aquí el mismo paso, en vez de ocuparse sólo de su negocio y trincar con los compadres”. En ese momento, un usuario de la misma red social aprovechaba para intentar dejar en evidencia al escritor por una supuesta hipocresía en relación a las “corridas de toros”: “¿Y cómo lo compaginas con las corridas de toros?”, le reprochaba.

Y como lo compaginas con las corridas de toros? — Jose Maria Iguacen (@MariaIguacen) December 26, 2019

La respuesta del novelista y miembro de la Real Academia Española no se hacía esperar y era de lo más contundente: “Usted me lee con retraso, si es que me lee. Póngase al día, si es tan amable”.

Usted me lee con retraso, si es que me lee. Póngase al día, si es tan amable. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) December 26, 2019

Y es que Pérez-Reverte se refiere a más de una ocasión en la que ha expuesto su posición con respecto al mundo de los toros en España. Concretamente a una conversación en Twitter con una cuenta de nombre Justicia Animal, a la que aclaraba: “Hace muchos años que no piso una plaza ni defiendo las corridas de toros, aunque es cierto que no las ataco. Simplemente, ya no me gustan”.