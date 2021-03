Los 'enemigos' de Inés Arrimadas desde que está al frente de Ciudadanos

El Partido Popular y Ciudadanos han abierto una guerra sin cuartel en el centroderecha de nuestro país. Inés Arrimadas ha vuelto a ocupar todas las portadas como posible artífice de esta última operación, que muchos miembros de la formación naranja han puesto en duda e incluso criticado. De hecho, varios cargos dentro del partido estos movimientos en Murcia, que ha causado un auténtico terremoto político en todo el país y han cargado duramente contra Inés Arrimadas.

Desde Ciudadanos han asegurado que no podían "seguir impasibles ante la utilización por parte del PP de las alianzas de Gobierno para absorbernos" como explicación para los movimientos y las decisiones que han decidido tomar desde la formación naranja. No obstante, no todos los miembros de la formación secundan esta decisión y revela la desconfianza que se ha generado hacia la figura de Inés Arrimadas, quien ahora se enfrenta a varios rostros conocidos dentro de la formación que han cargado contra ella y deja al partido en una posición de indefensión ante en terremoto político que sacude en estos momentos España.

Las críticas contra Arrimadas

Juan Marín, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, ha defendido en varias ocasiones la unión dentro del Gobierno de coalición andaluz con el Partido Popular. También el diputado de la formación naranja en la región, Fran Carrillo, cargó muy duramente contra la decisión. "Damos vergüenza. Hoy han muerto decenas de personas y estamos con mociones de censura y conchabeos".

Sí, lo he dicho. Y me reafirmo. Está muriendo mucha gente, millones de españoles están en paro, pasan hambre y no llegan a fin de mes. Y aquí estamos con mociones de censura, cambios de gobierno y adelanto de elecciones. Pido perdón a la ciudadanía por este bochornoso espectáculo https://t.co/tzZrAXKnmr — Fran Carrillo Guerrero ������ (@francarrillog) March 10, 2021

También lo hizo el líder de Ciudadanos en Valencia, Toni Cantó, quien cargó contra Arrimadas en su cuenta de Twitter y expresó su rechazo a la moción de censura en Murcia. "Cualquiera que me conozca puede imaginar qué pienso de la decisión que ha tomado mi partido", escribió Cantó. "Como gran parte de la Ejecutiva, no era conocedor de esta situación. He pedido una convocatoria urgente para trasladar allí mi opinión".

Cualquiera que me conozca puede imaginar qué pienso de la decisión que ha tomado mi partido en Murcia y de las consecuencias que eso acarrea.



Como gran parte de la ejecutiva, no era conocedor de esta decisión.



He pedido una convocatoria urgente para trasladar allí mi opinión. — Toni Cantó (@Tonicanto1) March 10, 2021

Incluso la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha querido salir en defensa del gobierno de la ciudad y ha defendido la coalición con José Luis Martínez-Almeida. De hecho, Villacís ha afeado al líder del Partido Popular, Pablo Casado, después de que Ayuso rompiera con Ciudadanos en la comunidad. "Como Gobierno de la Comunidad nos habéis jodido", le ha espetado, en una conversación que han captado las cámaras este miércoles durante el acto de aniversario de los atentados del 11-M. Unas palabras que refuerzan la coalición entre ambos partidos en la alcaldía de la capital.

Los 'enemigos' de la líder naranja

Independientemente de las críticas que ha recibido desde dentro de su partido, han sido muchos dirigentes los que decidieron abandonar a Inés Arrimadas y aún, a día de hoy, se muestran molestos contra ella.

Una de ellas es Lorena Roldán, sucesora de la líder naranja en Cataluña y que posteriormente abandonó el partido para pasarse al Partido Popular antes de anunciarse las elecciones catalanas. Un movimiento que muchos interpretaron como una respuesta a la desconfianza hacia su líder. Algo similar que ocurrió con Carina Mejías, militante del partido en Cataluña, que decidió darse de baja con la llegada de Arrimadas. Tampoco podemos olvidar a Juan Carlos Girauta, el exportavoz de Ciudadanos en el Congreso, quién acusó a Arrimadas de "darle una botella de oxígeno" a Pedro Sánchez.

El exdiputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, también reprochó a Arrimadas su decisión de apoyar los Presupuestos Generales del Estado. "Es una pena que al que fue nuestro partido se le de mucho mejor, desde hace algún tiempo, hacer el ridículo en la oposición". También el exlíder del partido, Albert Rivera, ha reprochado a Arrimadas en varias ocasiones sus decisiones al frente de Cs, quien al principio lanzó opiniones moderadas pero sus críticas se fueron incrementando con el paso de los días tras su marcha.

Lo que está claro, es que la situación que se presenta para la política en nuestro país durante las próximas semanas es compleja y muy probablemente continúe marcada por los reproches, tanto desde dentro como fuera del partido, lo cual deja entrever que Inés Arrimadas tendrá que dar la cara más de una vez para defender esta operación y para retomar el timón de su partido, que en estos momentos parece estar a la deriva.