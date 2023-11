Contigo pide que se investigue la exhibición de "simbología franquista" en protestas contra la amnistía en Pamplona

Contigo-Zurekin ha registrado este martes en la Delegación del Gobierno en Navarra un escrito en el que solicita que se investigue la exhibición de "simbología franquista" en concentraciones contra la amnistía que se han desarrollado en Pamplona.

El portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, acompañado de Chema Noval, asesor jurídico de la coalición, ha acudido a la Delegación para registrar este escrito, en el que se señala que en las concentraciones que tuvieron lugar el 10 y el 16 de noviembre en el Paseo de Sarasate de Pamplona "se exhibió simbología franquista". "Más concretamente, se exhibieron banderas que contenían el escudo de Navarra con la laureada, con la Cruz de San Fernando, que es un símbolo franquista", ha afirmado Carlos Guzmán en declaraciones a los medios de comunicación.

El parlamentario ha señalado que "una Comunidad en la que sin frente de guerra hubo más de 3.500 personas que perdieron la vida a consecuencia del golpe de Estado fascista del año 1936 no puede tolerar, no puede normalizar que se enseñen y se publiciten de manera impune estos símbolos".

El parlamentario foral ha asegurado que "la Delegación del Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son las autoridades competentes para investigar estos hechos y, por tanto, solicitamos a la Delegación del Gobierno que investigue estos hechos que comunicamos y trasladamos de forma documentada, fotográficamente".

En concreto, Contigo-Zurekin ha solicitado que "se investigue si estos hechos son constitutivos de algún tipo de delito y, en el caso de que sí lo sean, que se sancionen pertinentemente".

Además, Guzmán ha pedido a la Delegación del Gobierno que "implemente las medidas necesarias para que en el futuro no se produzcan estos hechos". "Creemos que la sociedad navarra no puede tolerar estos hechos, no podemos asumir como normal que se exhiba simbología franquista en nuestras calles", ha indicado.

El parlamentario foral ha considerado que con la exhibición de estos símbolos se busca "quebrar la convivencia". "Vivimos en un Estado democrático de Derecho, aquí sufrimos un golpe de Estado en el año 36, una dictadura cruenta que en Navarra dejó más de casi 3.500 personas asesinadas, y hay personas que, lejos de asumir los valores democráticos de los que nos dotamos el conjunto de la sociedad, pretenden hacernos retrotraer al pasado. Creemos que eso no es procedente y por eso presentamos esta iniciativa", ha subrayado.