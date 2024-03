Un congreso internacional aborda en Sevilla los impactos del teletrabajo en el mercado laboral global de la UE

La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (US) ha acogido esta semana un congreso internacional que ha reunido a expertos de instituciones universitarias, entidades empresariales y organizaciones sindicales para abordar los impactos del teletrabajo en el mercado laboral global de la Unión Europea (UE).

En "un esfuerzo por explorar y comprender los desafíos emergentes relacionados con el modelo laboral del teletrabajo y el impacto que pueden ejercer en los actores principales de la dinámica empresarial, en busca de una integración plena en el mercado laboral", la Facultad de Ciencias del Trabajo de la US ha ejercido de anfitrión del Congreso Internacional 'The Labour Market as a Consequence of Teleworking, Challenges for Full Integration (Telechain)', desarrollado entre los pasados días 5 y 6 de marzo.

Según se detalla en una nota de prensa de la organización del congreso, el evento ha contado con la participación de "distinguidos expertos" de instituciones académicas, entidades empresariales y organizaciones sindicales de ámbito europeo, quienes han presentado investigaciones "pioneras" y han discutido "estrategias innovadoras para abordar los desafíos actuales y futuros del teletrabajo".

En la inauguración del congreso participaron el decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Alejandro Díaz Moreno; el vicerrector de Transferencia del Conocimiento de la US, Manuel Felipe Rosa Iglesias; el tercer teniente de alcalde y concejal delegado del Área de Cartuja, Parques Innovadores, Empleo, Economía, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel; el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, Juan Antonio Montes Montero, y la coordinadora del proyecto, Milagro Martín.

Este proyecto, financiado por la Unión Europea y coordinado por profesores de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la US, ha contado con la participación de la Escuela Internacional de Negocios de Hungría, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Jade Hoschchule (Alemania), de la Universidad de Salento (Italia) y de la Facultad de Negocios y Economía de Poznan (Polonia).

Además, ha contado con la colaboración de un partenariado compuesto por Comisiones Obreras (CCOO) Sevilla, Fujitsu Technology Solutions S.A., Schneider Electric, la Federación Húngara de Trabajadores del Metal Vasas, el sindicato polaco Solidarnosc, el grupo de seguros alemán Wüstenrot & Württembergische y la empresa italiana Exprivia, quienes, según destacan desde la organización del congreso, "han contribuido significativamente al éxito del evento".

Durante el congreso se han abordado los resultados de la investigación, desde la evolución del teletrabajo hasta sus implicaciones en aspectos como la productividad, la brecha de género, la desconexión digital, las condiciones laborales o las enfermedades profesionales.

Los participantes han destacado el papel que los interlocutores sociales deben prestar "para garantizar que tanto empresas como trabajadores se beneficien de las ventajas de este modelo laboral y se eviten los riesgos potenciales que podrían estar asociados al mismo".

El Congreso Internacional 'Telechain' "no solo ha proporcionado una plataforma para el intercambio de ideas y la colaboración interdisciplinaria, sino que también sienta las bases para futuras investigaciones y acciones políticas que aborden los desafíos del teletrabajo en el mundo actual, y cuyas conclusiones se verán reflejadas con la publicación de un libro que contendrá todos los trabajos de la investigación", según han avanzado finalmente desde la organización del evento.