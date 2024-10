El Congreso confirma que Errejón ya no es diputado, primer paso para ser investigado

El Congreso confirma que Errejón ya no es diputado, responde así al juez tras la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá por acoso sexual. El magistrado preguntó a la Cámara Baja para que le asegurara que Errejón ya no era diputado y que, por lo tanto, no mantiene su condición de aforado ante el Tribunal Supremo y puede proceder a investigarle.

Mientras, el grupo parlamentario de Sumar sigue reunido de urgencia, ya van dos horas a un encuentro en el que está presente Yolanda Díaz. La pregunta es ¿y ahora qué? En el plano jurídico es clave conocerse al juez, admite o tramite la denuncia de la actriz. En caso de que sea así, tanto la denunciante como el denunciado serán llamados a declarar.