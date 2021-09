Confinadas 70 personas en el restaurante de un camping en provincia Tarragona

Unos setenta clientes se han confinado en las instalaciones de restauración del campin Els Alfacs de Alcanar (Tarragona), donde las inundaciones han causado desperfectos en una docena de búngalos, ante lo que se ha habilitado el pabellón municipal de la localidad para acoger a medio centenar de personas.

Un fuerte aguacero, que ha descargado 77 litros de agua por metro cuadrado en tan solo media hora, ha provocado importantes inundaciones en bajos y calles en las comarcas tarraconenses del Montsià y el Baix Ebre, especialmente en el municipio de Alcanar, donde por el momento no constan daños personales ni personas desaparecidas, según los Bomberos.

Protección Civil de la Generalitat ha pedido a la ciudadanía del Baix Ebre y el Montsià que evite los desplazamientos, ya que el episodio de lluvias todavía no ha finalizado, así como que no salga de sus casas si no es imprescindible, especialmente en la zona de les Cases d'Alcanar, y que suba a las plantas superiores de sus edificios y evite bajar a los aparcamientos.

Los Bomberos han enviado a unos 200 efectivos a la zona inundada, dotados con dos helicópteros y grupos de rescate y submarinistas, que por ahora dan prioridad a la asistencia de personas en problemas por la acumulación repentina de agua.

Además, los Mossos d'Esquadra han rescatado a dos personas y a un perro que habían quedado atrapados en su coche en un tramo inundado de un camino adyacente a la AP-7, donde los agentes han accedido nadando.

El temporal, que en tres horas, hasta las 13:30 del mediodía, ha acumulado 212 litros por metro cuadrado en la estación de Alcanar, ha inundado calles y bajos en la zona, donde, según las imágenes grabadas por algunos vecinos y compartidas en las redes sociales, ha convertido algunas avenidas en ríos que arrastraban vehículos, sillas, mesas y mobiliario urbano hasta llegar al mar.

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que ha presidido al mediodía y por la tarde sendas reuniones extraordinarias del comité técnico del plan de inundaciones Inuncat por las lluvias intensas, ha insistido en pedir que se evite la movilidad en el Montsià y el Baix Ebre por la intensidad de las precipitaciones.

Según han informado la consellería de Interior, los Bomberos han recibido hasta las 17:00 horas un total de 358 avisos por inundaciones, de ellos 350 en la comarca del Montsià, especialmente en Alcanar, con 258.

Además, el teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 16 horas un total de 514 llamadas relativas a 371 incidencias por las inundaciones, 369 de ellas desde Alcanar.

Las lluvias torrenciales también han obligado a cortar la N-340, entre Amposta y Alcanar; la AP-7, en Ulldecona, en dirección Tarragona -tramo que se ha podido reabrir a primera hora de la tarde-; la carretera local TP-3318 en Ulldecona, y la TV-3316, en Alcanar.

También se ha cortado la circulación ferroviaria de la línea de cercanías R-16 entre l'Aldea y Tortosa, ante lo que Renfe cubrirá con autocares el transporte alternativo por carretera, ya que el suceso ha afectado a 210 personas.

Las precipitaciones han dejado por la mañana sin suministro eléctrico a 10.000 usuarios de la zona, aunque la afectación se ha reducido poco después hasta los 950 abonados, según Protección Civil.

Protección Civil de la Generalitat ha elevado el nivel de alerta del plan Inuncat por la intensidad de las lluvias en el Montsià y el Baix Ebre y las incidencias habidas por las inundaciones, y ha recomendado no aparcar en rieras o zonas inundables, alejarse de estas zonas, no atravesar zonas inundables o pasos subterráneos, no ir a garajes o a zonas donde se acumule el agua y evitar circular por caminos y vías secundarias cerca de ríos y rieras.