La confesión más íntima de Girauta sobre el independentismo en Navidad: “Soy un pésimo cristiano”

Juan Carlos Girauta, quien fuera portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ha lanzado una confesión de lo más intima en redes sociales en plenas fiestas de Navidad y reconoce que es “un pésimo cristiano”. Mandaba este mensaje Girauta al responder al exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, que hablaba a través de su perfil personal del perdón y del independentismo en estas fiestas.

El propio Millo comenzaba la conversación a través de su cuenta personal de Twitter, donde escribía durante la Nochebuena: “En estas fechas me he propuesto perdonar a los que me han hecho daño y lo he conseguido. Pero todavía no he podido perdonar a los que han hecho daño a mi esposa y a mis hijos”. Unas palabras críticas de Millo que acompañaba de otra reflexión: “Necesito más tiempo para perdonarles, y le pido a Dios que me de fuerza para conseguirlo algún día”.

En estas fechas me he propuesto perdonar a los que me han hecho daño y lo he conseguido. Pero todavía no he podido perdonar a los que han hecho daño a mi esposa y a mis hijos.. Necesito mas tiempo para perdonarles, y le pido a Dios que me de fuerza para conseguirlo algún dia. — J. Enric Millo Rocher (@EnricMillo) December 24, 2019

El exdiputado en la Cámara Baja, Juan Carlos Girauta, compartía la reflexión cristiana de Millo en fiestas tan señaladas y añadía que, por su parte, es “un pésimo cristiano”: “Te entiendo muy bien, querido Enric Millo. Yo, desde luego, soy un cristiano pésimo. Ni les he perdonado ni creo que lo haga nunca”, replicaba con dureza Girauta, en referencia a los ataques personales recibidos por parte del nacionalismo a lo largo de los últimos años.

Te entiendo muy bien, querido @EnricMillo. Yo, desde luego, soy un cristiano pésimo. Ni les he perdonado ni creo que lo haga nunca. https://t.co/IbAv4K2OYa — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) December 24, 2019

El periodista y colaborador en Herrera en COPE, Miquel Giménez, también subrayaba las palabras del que fuera miembro de Ciudadanos con un escueto: “Que Dios los perdone. Yo no lo haré”.

Que Dios los perdone. Yo no lo haré — Miquel Giménez (@MiquelGimenezG1) December 24, 2019

Además, toda una retahíla de seguidores de Girauta han aplaudido las palabras del exportavoz en redes sociales, así como las del exdelegado del Gobierno en Cataluña.

