Condenado a seis meses de prisión por llamar "extranjera de mierda" a una mujer brasileña

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a seis meses de prisión y a una multa de 1.260 euros a un hombre que agredió y llamó "extranjera de mierda" a una mujer de nacionalidad brasileña en una calle de la ciudad de Torrent.

La sentencia ha considerado al hombre autor de un delito leve de lesiones y otro relacionado con las libertadas públicas, y se ha añadido un agravante de reincidencia, pues ya había sido condenado con anterioridad por otro delito de odio, y las atenuantes de reparación del daño y alteración psíquica.

El fallo hecho público este martes por el Tribunal Superior de Justicia valenciano señala que, en cuanto a la responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 1.000 euros por los daños morales y con 500 por las lesiones que sufrió a consecuencia de la agresión.

Igualmente, queda inhabilitado para ejercer cualquier profesión u oficio relacionado con la educación durante cuatro años.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la tarde en una calle de Torrent, cuando el hombre se acercó a la víctima, que paseaba mientras hablaba por teléfono y, por su condición de extranjera, le dio un golpe a la altura de la oreja.

Cuando la mujer le pidió explicaciones por su comportamiento, el condenado le contestó: Porque ibas hablando por teléfono, extranjera de mierda.

Por su comportamiento, le avisó de que iba a llamar la Policía y el hombre empezó a huir. La víctima le persiguió y a la carrera el agresor le dio una patada en el pecho, antes de ser detenido por la Policía Local.

La sentencia, que es firme y no puede recurrirse, reconoce en su relato de hechos probados que el hombre tiene un trastorno de personalidad no especificado, "lo que afecta, pero no anula, a sus capacidades volitivas".