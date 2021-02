Condenada en Turquía a seis años de prisión por terrorismo una abogada defensora de los Derechos Humanos

La influyente abogada defensora de los Derechos Humanos Eren Keskin ha sido condenada este lunes en Turquía a seis años de prisión por pertenecer a una organización terrorista.

Un tribunal de la ciudad de Estambul ha condenado, además, a tres responsables del diario prokurdo 'Ozgur Gundem', cerrado por orden judicial en agosto de 2016, tal y como ha informado el periódico 'BirGun'.

Entre ellos se encuentra el director del periódico, Inan Kizilkaya, y el editor Kemal Sancili, condenados por "propaganda terrorista", "intento de violar la unidad del Estado" y pertenencia a una organización armada.

Keskin, por su parte, ha señalado en su cuenta de Twitter que en el pasado había sido imputada y encarcelada por sus ideas políticas, pero jamás había sido condenada por pertenecer a un grupo terrorista. "He estado 30 años trabajando por los Derechos Humanos. Me han juzgado mucho, me encarcelaron por mis pensamientos. Sin embargo, por primera vez me han considerado miembro de una organización armada y he sido condenada. Seis años y tres meses. No voy a ninguna parte. Estoy aquí", ha detallado.

Milean Buyum, de la ONG Amnistía Internacional (AI), ha calificado el veredicto como una "injusticia" y ha manifestado en un mensaje difundido en la citada red social que "Keskin ha dedicado su vida a defender los derechos de las mujeres y los presos y ha luchado por la Justicia de los familiares de personas desaparecidas".

"Es una abogada defensora de los Derechos Humanos que alza la voz ante las injusticias", ha asegurado antes de recalcar que la condena "se debe a tres décadas de trabajo" a favor de los Derechos Humanos.