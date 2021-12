Un concierto sinfónico evoca la gesta de Magallanes y Elcano y se suma a la conmemoración de la primera vuelta al mundo

La ciudad de Sevilla ha acogido esta semana el estreno de un concierto sinfónico compuesto con motivo del quinto centenario de la primera vuelta al mundo que protagonizaron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano entre los años 1519 y 1522.

Se trata, en concreto, de la obra 'Terra Incognita', compuesta por el músico Juan Manuel Mantecón, y que fue estrenada el pasado jueves, 2 de diciembre, en el marco del acto anual de imposición de medallas y condecoraciones del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla 2020/2021 celebrado en el auditorio Nissan Cartuja.

El concierto, con narración de Manuel Jaén, contó con la participación de la Orquesta Sinfónica Hispalense --entre cuyas filas se encuentran miembros de la Orquesta Joven de Andalucía y de la Joven Orquesta Nacional de España--, y el Coro de la Universidad de Sevilla, fundado en 1961 y dirigido actualmente por José Carlos Carmona, así como con la soprano Aurora Gómez y el tenor Vicente Bujalance.

Igualmente, destacó la participación de la clarinetista Reyes Pérez, concertista desde los 13 años que en la actualidad cursa la especialidad de Musicología en el Conservatorio Superior de Música 'Manuel Castillo' de Sevilla, y que cuenta con estudios de Técnica de Dirección de Orquesta y Coro; la violinista Cristina Carrascal, que posee el título del Máster de Interpretación Solista por el Centro Superior Katarina Gurska, y la violonchelista Rosa V. García, que ha recibido clases de prestigiosos violonchelistas como Asier Polo, Suzana Stefanovic o Viguen Sarkíssov.

El concierto también contó con la participación del Cuerpo de Baile Serendipia y los artistas invitados Airyn y Julián Jaramillo.

UNA RESPUESTA "ABRUMADORA" DEL PÚBLICO

En declaraciones a Europa Press, el compositor de esta obra, Juan Manuel Mantecón, ha valorado que el estreno absoluto de la misma, en el concierto del jueves, superó sus expectativas y obtuvo una "abrumadora" respuesta por parte del público que pudo disfrutar de ella, que, puesto en pie, le dedicó "más de 20 minutos" de aplausos al término de la misma.

Mantecón ha subrayado que se trata de una obra "muy compleja de poner en escena", y ha valorado tanto la parte de representación de la misma como el resultado "a nivel global" del concierto, así como ha expresado su "satisfacción enorme" por el papel tanto de los músicos como de la orquesta, y ha celebrado que "se ha conseguido" el objetivo de "plasmar" la gesta de la primera vuelta al mundo a través de la música y el espectáculo de esta composición.

La obra, de aproximadamente una hora y media de duración, trata de plasmar toda la "epopeya" de la primera vuelta al mundo, desde que Magallanes tiene la idea de circunnavegar la Tierra para llegar a la isla de las Especias, hasta que la Nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano, completa la gesta y llega a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en 1522.

De esta manera, la composición gira en torno a diferentes piezas alineadas con el relato de la primera vuelta al mundo, bajo títulos como '1519, Obertura'; 'Amor en Sevilla', 'Carlos I Rey de España', 'Terra Incognita', 'Ave María', 'Mare Incognitum', 'Pavana del Navegante', 'Canción del Marinero', 'El Mar Infinito, la Muerte', 'Las Molucas', 'Nao Victoria-Juan Sebastián Elcano' y '1522, la llegada'.

Mantecón ha confirmado que se está trabajando para realizar más representaciones de este concierto, y "en el aire" figuran posibles fechas para la primavera de 2022 en Sevilla, en un espacio al aire libre, o para que pueda disfrutarse también en Málaga.

Además, ha indicado que también figura entre sus planes la posibilidad de que esta obra --compuesta entre 2019 y 2021 y que se enmarca en el programa oficial de iniciativas impulsadas en torno al quinto centenario de la primera vuelta al mundo-- visite otras ciudades fuera de Andalucía, como Madrid o Bilbao.

TRAYECTORIA DEL COMPOSITOR

Juan Manuel Mantecón es un compositor y músico multi-instrumentista cuya música se mueve entre diferentes estilos como la clásica, fílmica sinfónica, 'new age', electrónica, pop y rock. Lleva años trabajando como músico profesional, compositor y productor musical, y ha formado parte de sellos discográficos internacionales como Sony Music y Warner Music.

En 2013 lanzó su obra 'The Sounds of Earth' junto a la cantante Airyn; en 2016 publicó su primer álbum de investigación sonora 'Odyssey', que se mueve en la new age, y su última obra ha salido a la luz en julio de este año con el álbum 'A Brief History of Space Age'.

Por su parte, la soprano Aurora Gómez, natural de Zalamea la Real (Huelva), ha sido Premio de Honor Fin de Carrera, Premio Extraordinario de Música para Jóvenes Intérpretes de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Segundo Premio en dos ocasiones del Certamen de Nuevas Voces Ciudad de Sevilla, así como semifinalista del XI Certamen de Canto para Voces Jóvenes Premio Manuel Ausensi de Barcelona.

Es también licenciada en Pedagogía y Máster en Investigación e Interpretación Musical. Ha grabado cinco CD y ha sido profesora de canto del Conservatorio Superior de Música de Granada y de Sevilla, y del Conservatorio Profesional de Música de Jaén, Granada, Málaga, Huelva y Córdoba. Actualmente es profesora en el Conservatorio Profesional Cristóbal de Morales de Sevilla.

Por su parte, el tenor Vicente Bujalance es titulado en dirección coral por el Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla y obtuvo los títulos profesionales de canto y piano con Patrocinio Sánchez e Ignacio Torner, respectivamente, ampliando su formación en diversos cursos con Pierangelo Pelucchi, Rosa de Alba y Marta Infante.