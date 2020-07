Un concejal de Torrelavega se ducha desnudo delante de la cámara mientras se celebraba un pleno online

Los plenos municipales a través de internet se han convertido en parte de la "nueva normalidad", una modalidad de reunión que también se ha extendido a la mayoría de empresas de nuestro país. Quien más y quien menos ha podido conocer en primera persona los riesgos de estas reuniones virtuales, en las que no es inusual que se escape algún micrófono abierto o alguna imagen que no se deba. Lo que no es tan habitual es lo que ha sucedido en el ayuntamiento cántabro de Torrelavega.

Un concejal de Torrelavega se ducha delante de la cámara en el pleno municipal

El pleno del Ayuntamiento de Torrelavega llevaba ya un buen rato en marcha cuando uno de los concejales, Bernardo Bustillo, del PSOE, anuncia que va ducharse para irse a trabajar. Hasta ahí una situación normal, si no fuera porque el concejal en cuestión se olvidó de apagar la webcam del ordenador y todos sus compañeros pudieron apreciar en directo su ducha.

��VÍDEO | "Decidle algo a Berni. Decidle algo, rápido". El secretario general del PSOE de Torrelavega y concejal, Bernardo Bustillo, se ducha durante un pleno municipal telemático y no apaga la cámara. Atención a la cara del alcalde López Estrada (arriba a la derecha) pic.twitter.com/pdttr7YwWo — ��️hora Cantabria (@AhoraCantabria) July 1, 2020

La concejal popular Olga Quintanilla fue la que dio la voz de alarma y avisó al resto de concejales de lo que estaba sucediendo. El alcalde suspendió el pleno para esperar que el concejal pudiera acabar con su aseo personal.

La 'nueva normalidad' a consecuencia del coronavirus hace que también tengamos que acostumbrarnos a lidiar con las nuevas tecnologías, una circunstancia más con la que nos tenemos que enfrentar para no caer en situaciones como esta.