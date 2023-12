Compromís a Podemos: si no ven el valor de ser Gobierno, que sean una asociación cultural

Compromís pide a Podemos dejar "los egos y ombligos" a la entrada del Congreso, en los Leones, y entender que estar en el Gobierno es lo único que puede cambiar la vida de la gente, "si no, quizá, no deben ser un partido político y tienen que ser una asociación cultural".

Una llamada de atención que el diputado Alberto Ibáñez ha hecho a los morados, aunque sin citarles, tras la ruptura con Sumar la semana pasada.

En rueda de prensa en la Cámara Baja ha recordado que el 23J no hubo "un gran éxito" electoral de las izquierdas pero sí un toque de atención masivo de la ciudadanía: "Nos pide que seamos responsables, y nos dejemos nuestros egos, nuestros ombligos y nuestros partidos a la entrada del Congreso, en los Leones".

Hay que entender, ha insistido el diputado adscrito a Sumar, que el parlamentarismo es convencer al diferente y cree que es equivocado volver a la estrategia anterior "de ser pepitos grillos o quedarse simplemente en el no y en no mojarse".

La gente humilde, ha señalado, no tiene la posibilidad de quedarse "en discursos metafísicos ni en debates complejos basados más en juegos de catedráticos de politología que en solucionar la vida de la gente".

De todas formas, Ibáñez ha dicho que no habrá por su parte reproches a la salida de Podemos de Sumar para integrarse en el Grupo Mixto porque sería una actitud "torpe", ha señalado. "No me confundo de adversario político".