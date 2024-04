Compromís y Més llevan al TC el "veto" de PSOE y PP en la Mesa del Congreso a sus enmiendas a la reforma constitucional

Compromís y Més, socios de Sumar en el Congreso, han presentado este martes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por el "veto" del PSOE y del PP en la Mesa del Congreso a la tramitación de sus enmiendas para incluir el Derecho Civil Valenciano y un senador propio para la isla de Formentera en la reforma de la Carta Magna que se acometió para quitar el término "disminuido" del artículo 49.

La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, en una rueda de prensa desde la Cámara Baja ha recordado que, el pasado mes de enero, la Mesa del Congreso no admitió a trámite las enmiendas presentadas desde su formación y desde Més a la reforma constitucional. Su argumento fue que esa reforma se circunscribía al artículo 49 y que, todo lo que no se refiriera a ese punto, no podía admitirse porque exigía otra propuesta de reforma constitucional.

Ante esta decisión, los socios valenciano y balear de Sumar presentaron un escrito de reconsideración que fue rechazado gracias a la mayoría de PP y PSOE en el órgano de gobierno de la Cámara, y finalmente, ante la negativa de la Mesa, sendas formaciones han llevado al Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa por considerarlo un "veto" contra sus enmienda.

VULNERA LOS DERECHOS COMO REPRESENTANTES POLÍTICOS

Según ha explicado Micó, este recurso está basado en cinco argumentos. El primero de ellos es la "vulneración" del derecho al ejercicio de un cargo público", reconocido en el artículo 23 de la Constitución y que otorga el derecho a que los diputados puedan ejercer la acción política .

También incluye en esta justificación el derecho a la enmienda, recogido en el mismo artículo 23 y que otorga la posibilidad de que los parlamentarios presenten enmiendas, en este caso aprovechando la reforma del articulado de la Constitución.

Además, Micó ha recordado entre esos argumentos la existencia de precedentes. "En la reforma del año 2011 se admitieron a trámites enmiendas al articulado del artículo 135 en aquel momento", ha incidido y ha considerado este antecedente como "importante", ya que en el año 2024 la Mesa no ha tenido en cuenta las enmiendas presentadas.

En ese sentido, Micó ha recalcado la inconstitucionalidad que se ha llevado a cabo por parte de la Mesa del Congreso al asumir competencias propias del Pleno. "La Mesa tiene que calificar y ver si jurídicamente es admisible una enmienda o no, pero no puede entrar al fondo del asunto que es lo que ha hecho la Mesa en este caso", insistía.

PP Y PSOE YA VOTARON A FAVOR EN 2020 DE LA PROPUESTA DE COMPROMÍS

Además, la portavoz valenciana ha señalado que en 2020 las Cortes Valencianas aprobaron esta reforma constitucional para introducir del Derecho Civil Valenciano en la Carta Magna, pero sin embargo todavía está pendiente para ser tramitada en la Cámara Baja.

"Esperemos que el TC admita a trámite nuestro recurso de amparo y lo dé por bueno y nos permita poder hacer esto tan necesario, porque al final, lo que han querido hacer desde la Mesa el PP y el PSOE es no permitir que se votaran unas enmiendas que a ellos les dejaban una situación de mucha incomodidad política porque tenían que votar en contra de una posición en la que estaban a favor en las Cortes Valencianas", concluía.