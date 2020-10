¿Cómo circular en coche durante los cierres perimetrales por la covid-19?

Un puente de Todos los Santos anómalo.Eso es lo que España va a presenciar este fin de semana y, muy probablemente, durante las próximas semanas. No solo son municipios o ciudades las que están perimetralmente cerradas, sino comunidades enteras. A día de hoy, prácticamente todo el territorio español -salvo Extremadura, Canarias, Baleares y Ceuta- han optado por cerrar su fronteras con el fin de detener la rápida expansión del virus, que a lo largo de los dos últimos días no ha hecho más que alcanzar cifras récord.

Al margen de las restricciones que hay actualmente en vigor, las autoridades recomiendan viajar lo menos posible y a menos que sea estrictamente necesario. Si por algún motivo vas a tener que desplazarte este puente de Todos los Santos, estos son algunos aspectos que debes conocer.

En primer lugar, recuerda que continúa en vigor el toque de queda y no en todas las comunidades autónomas es el mismo. Si bien el Gobierno impuso un toque de queda de 23:00 a 06:00 horas de la mañana en todo el territorio, las comunidades tenían la potestad para variar la franja horaria en función de su situación. Por ello, y antes de moverte, no olvides que no puedes circular por la vía pública dentro de ese tramo horario.

Solo se podrá salir y circular con el vehículo en los supuestos de excepción que marcó el Gobierno como los desplazamientos para ir al trabajo, adquisición de medicamentos o bienes de primera necesidad, asistencia a centros sanitarios o cuidar de personas mayores o vulnerables, entre otros motivos. También está permitida la vuelta tu domicilio habitual después de haber cumplido alguna de las anteriores.

Podrás usar tu vehículo si debes cumplir con alguno de estos supuestos, así como repostar combustible. Sin embargo, no podrás permanecer en tu coche dentro del horario de confinamiento. Es decir, el toque de queda te obliga a permanecer en tu domicilio.

Cualquier desplazamiento con el coche deberá realizarse fuera del confinamiento nocturno y deberás informarte antes de salir si tu destino se encuentra afectado por algún tipo de restricción. Sin embargo sí podrás atravesar una zona o territorio que esté confinada, siempre y cuando sea la ruta para llegar al destino, que tampoco puede estar confinado. Durante ese trayecto solo podrás detenerte para repostar o para realizar las actividades permitidas, y siempre y cuando sea urgente. De no ser así, no podrás hacerlo.

Por último, también tendrás que tener en cuenta que hay municipios o ciudades confinados, cuyas medidas pueden llegar llegar a ser independientes de las restricciones que estén en vigor en la comunidad autónoma.