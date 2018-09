Un colegio de Reus exige a los padres que no hablen catalán acudir con traductor para hablar con el tutor

Las polémicas en torno a la escuela pública catalana no dejan de sucederse. La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) ha compartido este sábado a través de Twitter la guía que el centro CEIP Marià Fortuny de Reus (Tarragona) repartió a los padres con motivo del curso escolar 2017-18, que se repite en el 2018-19. En ella, la escuela señala que las reuniones con los profesores para conocer la evolución del alumno "son fundamentales". Pero después advierte a los padres: "Si no habláis o entendéis el catalán hace falta que asistáis a la entrevista acompañados de una persona que pueda traducir. Si ello no fuera posible, hay que informar al tutor". Es decir, pese a que el profesor sabe castellano y podrían hablar en el mismo idioma, el centro ve necesario que acuda un traductor para facilitar la comunicación entre el maestro y los padres.

La escuela pública Maria Fortuny, de Reus, insta a los padres que no entiendan el catalán a llevar un traductor para hablar con los tutores: “Si no habláis o entendéis el catalán debéis asistir a la entrevista acompañados de una persona que pueda traducir" �� pic.twitter.com/NunaXfTcR1 — Estrellado (@arturelpayaso2) 15 de septiembre de 2018

Pero el caso de este centro no parece ser el único. Otros usuarios de Twitter han compartido una guía similar del Col·legi Lestonnac de Mollet del Vallès. El texto dice exactamente lo mismo: "Si no habláis o entendéis el catalán hace falta que asistáis a la entrevista acompañados de una persona que pueda traducir". Las guías están escritas solo en catalán.