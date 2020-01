Colau difunde bulos sobre el 5G y vuelve a poner en peligro el Mobile World Congress

El ayuntamiento de Barcelona, liderado por la alcaldesa Ada Colau, ha publicado esta semana en su página web un artículo donde alerta de los daños que puede provocar en el hombre la tecnología 5G. En la incendiaria pieza se pide además "una moratoria al despliegue de la tecnología hasta que se sepa con certeza que no afecta a la salud y al medio ambiente".

El artículo se publica a sólo seis semanas del comienzo de una nueva edición del Mobile World Congress, la feria de dispositivos móviles más importante del mundo que tendrá este año como indudable protagonista al 5G que ahora ataca Colau. Dicho Congreso aporta unos ingresos de 4.800 millones de euros desde su primera edición en 2006.

"La OMS calificó en el 2011 los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, los cuales son emitidos, entre otros, por las tecnologías inalámbricas (1G, 2G, 3G, 4G, wifi, etc.) como cancerígenos de nivel 2 B, es decir como posiblemente cancerígenos para los seres humanos. El 5G por lo tanto, también lo sería pero con el agravante que su despliegue aumentará notablemente la exposición a los campos electromagnéticos, ya que supondrá un aumento de las potencias existentes porque el 5G no sustituirá ni al 2G, 3G, 4G ni al wifi, sino que se añadirá y además se utilizarán nuevas frecuencias, se desplegarán nuevas antenas e incluso se habla que se pondrán miles de satélites en órbita por todo el mundo con el fin de garantizar esta conectividad total. No quedará ninguna zona libre de exposición", asegura el consistorio barcelonés en su artículo.

El Ayuntamiento invita a los barceloneses a sumarse "al movimiento Stop 5G" y pide una moratoria al despliegue de la tecnología 5G "hasta que no se sepa con certeza que no afecta a la salud y al medio ambiente". También sugiere a los ciudadanos utilizar el móvil, la tableta electrónica u otras conexiones inalámbricas "sólo cuando sea necesario", "apagar el wifi y el móvil mientras se duerme", "utilizar el cable para los teléfonos, ordenadores, portátiles, mouse…" y no llevar el teléfono móvil ni el portátil "muy cerca del cuerpo".