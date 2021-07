El coche eléctrico no coge velocidad en España

El gobierno se ha marcado llegar en 2030 a un parque de 5 millones de coches eléctricos, pero tal y como van hasta ahora, las ventas de estos vehículos tendrían que aumentar un 13.500%. En 2020 se han matriculado 36.948 eléctricos, y entre diésel o gasolina se vendieron 1.253.538 según datos de la DGT. Hay una subida notable del eléctrico entre 2019 y 2020 de un 27 %, pero a este ritmo no llegamos a cumplir con la Ley de cambio climático. La cuota de mercado de vehículos fue del 4,8% en 2020, muy por debajo de la media de la Unión Europea que se situó en el 10,5%, lo destaca un informe de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

En 2035 adiós a la combustión

Y así estamos cuando Europa quiere prohibir la venta de coches de gasolina y diésel en 2035. Todos los coches nuevos serán eléctricos o de hidrógeno. De momento el Gobierno ha presentado el primer Proyecto estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Vehículo Eléctrico y conectado para convertir a España en un referente de la electromovilidad con una gran transformación de la industria de automoción. Hay 4.295 millones presupuestados para ese vuelco industrial, pero otra cosa es la compra, la adquisición de esos vehículos por parte de los ciudadanos.

Sólo para las rentas más altas

A estas alturas no se dan las circunstancias adecuadas para que se active la compra del vehículo y se consigan los objetivos de matriculaciones. La Asociación de concesionarios FACONAUTO, prevé que “en 2026 se matricularán 250.000 unidades una cifra que supondrá el 20% del mercado”. Claramente insuficiente para llegar a las previsiones del Gobierno. Lo que está ocurriendo según su experiencia de ventas, es que “sólo las rentas más altas acceden a los eléctricos porque el precio está muy alejado de los de combustión, no hay puntos de recarga y no existe un plan para lograr esa infraestructura”.