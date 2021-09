Cerdán ve la recuperación justa con PSOE frente al desmantelamiento con el PP

El secretario de Organización del PSOE y diputado por Navarra, Santos Cerdán, ha contrapuesto la "recuperación justa", entre territorios y personas, que vive España de la mano de un Gobierno socialista, frente al desmantelamiento de lo público que realiza el PP cuando está en un Gobierno.

En un discurso emitido por redes sociales, sin presencia de periodistas ni fotógrafos, desde Salamanca, donde se ha presentado la Ponencia Marco del XIV Congreso del PSOE de Castilla y León, Cerdán ha criticado a la oposición que "insulta, intenta torpedear todo, que crispa", y que ha personalizado en "el PP y en Pablo Casado".

Frente a este modelo de oposición, "de una derecha que no representa a la España de hoy", el secretario de Organización del PSOE ha presentado a un Gobierno, el socialista, "de avances, que está donde se le necesita".

Por ello, ha pedido "remar juntos, todos a una", para hacer una "política con mayúsculas, dando la cara por este país", frente al "desmantelamiento sanidad pública y de todos los servicios públicos", porque, según ha manifestado, "o somos un país de futuro o seremos de pasado".

Cerdán ha planteado una principal lección tras el "sufrimiento" vivido por España como consecuencia de la pandemia y que ha basado en "la importancia de lo público, de los servicios públicos", que permiten "avanzar por el país sin que nada caiga".

Ante esta situación, ha presentado a un Gobierno como el central que, según ha explicado, "ha demostrado que se puede gestionar una crisis sin recortar ni servicios ni derechos", y que "sumando y aunando esfuerzos", se puede salir de una crisis "sin recortes ni austeridad".

El resultado de esta forma de hacer política es, a juicio de Cerdán, un país que empieza a ver que "la recuperación está en marcha", haciéndolo "con justicia social", una recuperación que tiene que "llegar a todos los territorios y a todas las personas, de la misma manera".

Frente a esta manera de hacer política, el secretario de Organización del PSOE ha situado el PP y a su manera de afrontar la crisis de 2008, cuando "se laminaron derechos", cuando "se dejó caer a la gente".

También se ha fijado en el PP castellanoleonés, al afirmar que "en los más de 30 años de la Junta de Castilla y León, ha recortado y desmantelado los servicios públicos, sobre todo en el medio rural", y que ha aprovechado "las dificultades para meter la tijera".

"No quiero hablar de Casado, sino de futuro. Porque para la recuperación no podemos contar con la derecha, echada al monte, convertida en la oposición más furibunda de Europa y no podemos esperar que arrimen el hombro", ha agregado.