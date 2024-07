Castilla-La Mancha atiende en la actualidad a 554 menores no acompañados, 84 de ellos en virtud al convenio con Canarias

El Gobierno de Castilla-La Mancha atiende en la actualidad a 554 menores no acompañados, de los cuales 84 tienen que ver con los convenios de los niños y adolescentes migrantes no acompañados que llegan a Canarias.

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz gubernamental, Esther Padilla, al ser preguntada este miércoles al respecto en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados esta semana en el Consejo de Gobierno.

Padilla ha matizado que la acogida y la atención de menores no acompañados no es solo del convenio de Canarias. "Hay menores que llegan a nuestra región de otras maneras o incluso menores que tenemos que tutelar de Castilla-La Mancha, que son de aquí".

Esta misma semana, ha avanzado, Castilla-La Mancha va a recibir a ocho nuevos menores no acompañados, en virtud al convenio de 2023. "Si no les hemos atendido antes es porque no nos han mandado", ha defendido la portavoz del Gobierno regional.

"En Castilla-La Mancha sí estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos", ha sostenido.

Además, ha comentado que la intención del Ministerio es que para el próximo año, Castilla-La Mancha atienda concretamente --en lo que tiene que ver con Canarias-- a 20 menores.

Padilla ha asegurado que la región va a atender a estos niños y adolescentes con "toda la solidaridad posible", al igual que lo hace con los menores que llevan por otras vías.