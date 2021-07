Casado responde a Vox: "El PP no levanta cordones sanitarios"

El líder del PP, Pablo Casado, ha recalcado este martes que su formación "nunca ha levantado cordones sanitarios ni ha demonizado a ningún partido democrático", después de que Vox diera por rotas sus relaciones con los 'populares' tras permitir que se nombre 'persona non grata' a Santiago Abascal en Ceuta. Dicho esto, ha apelado a unir el voto en torno al PP para lograr un Gobierno "sensato", "moderado" y "reformista".

Así se ha pronunciado el mismo día que Vox ha presentado una propuesta para revocar la declaración de su presidente como persona 'non grata' en Ceuta, dando así al PP la oportunidad de rectificar y oponerse a este rechazo al líder de Vox. La Asamblea de Ceuta aprobó el viernes la declaración de Abascal como persona 'non grata' gracias al voto a favor del PSOE, los tres diputados de los partidos localistas MDyC y Caballas y la abstención de los 'populares'.

"El PP nunca ha levantado cordones sanitarios ni ha demonizado a ningún político democrático. Tan solo reivindicamos una política responsable y de Estado en las cuestiones fundamentales. Y por eso apelamos a unir el voto en una opción de Gobierno sensato, eficaz, moderado, reformista y transversal y con la experiencia internacional necesaria para responder a los desafíos en el Magreb, en América y también en Europa", ha proclamado el presidente del PP.

Casado ha lanzado este mensaje a Vox durante su intervención por vía telemática en el seminario virtual 'El centro derecha ante la amenaza populista' tras la cancelación de su viaje a Colombia por las restricciones que obligan a guardar cuarentena a los viajeros procedentes de aquel país desde este martes.

Vox no va a "votar en contra" del Partido Popular "sistemáticamente"

Por su parte, el vicepresidente del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha explicado este martes que su formación no va a "votar en contra" del Partido Popular "sistemáticamente" y ha exigido una "reparación" tras la "agresión personal" de los 'populares' a su líder, Santiago Abascal.

En una entrevista en radio, Buxadé ha explicado que "romper relaciones" con la formación que lidera Pablo Casado "significa" que toman "nota" al tiempo que ha sostenido que Vox siempre se ha "caracterizado por el sentido común y tomar decisiones teniendo en cuenta el bien de los madrileños, los andaluces y los murcianos".

Así, y un día después de que Vox diese por rotas las relaciones con el PP por considerarle "cooperador necesario" para que Abascal fuera declarado el pasado viernes 'persona non grata' en Ceuta, Buxadé ha matizado: "¿Quiere decir que vamos a votar en contra sistemáticamente? No, nunca Vox ha hecho eso".

En este contexto, Buxadé ha insistido en que si "hay una agresión personal a Abascal y a lo que representa lo más normal, humano, de honra y de honor es que el partido solicite una reparación". "Y si no se produce, las relaciones están rotas. Yo no me puedo ir a comer y cenar contigo y jiji jaja. Repara el daño y sigamos trabajando por el bien común", ha instado.