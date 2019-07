Casado y Rivera justificarán su 'no' a Sánchez por sus concesiones a los independentistas

Pablo Casado y Albert Rivera reiterarán hoy su “no” a Pedro Sánchez, pero esta vez lo harán ya desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. Los líderes de PP y Ciudadanos justificaban su postura por las concesiones del candidato socialista a los independentistas y a sus alianzas con Podemos en muchos lugares de España. Y atribuyen la presión para que sus respectiva formaciones se abstengan o voten “sí”, a lo que llaman la Factoría Redondo, es decir a las presiones de los asesores de Moncloa.

Pablo Casado tirará del lema que han acuñado los populares: “no a Pedro Sánchez, y sí a España”... sí a España porque durante este tiempo ha venido ofreciendo repetidamente al líder del PSOE un pacto de gobernabilidad, o, lo que es lo mismo, llegar a acuerdos en once grandes asuntos que afectan a España. Y esto abarcaría, entre otros temas, los presupuestos, la bajada de impuestos, la educación, la violencia de género o la no concesión de indultos a los independentistas.

El líder popular reiterará que Sánchez nunca ha tenido intención de negociar con ellos. Si no, no se entienden, dicen, los acuerdos a los que han llegado con los independentistas para desplazar a García Albiol en Badalona; o para alcanzar la diputación de Barcelona con Junts per Cat; o el pacto Geroa Bai y Podemos que preparan en Navarra, que requerirá sí o sí, al menos la abstención de Bildu. Para Casado, Sánchez ya ha decidido hace tiempo quién quiere que sostenga sus políticas: su socios de la moción de censura.

Al líder popular tampoco le vale que se recuerde ahora la abstención de los socialistas en la investidura de Rajoy, para empezar, porque el propio Sánchez se fue de su propio partido para no dar ese paso, y porque, como recordaban hace unos días, él mismo aseguró en su libro Manual de Resistencia que la abstención de su grupo fue “una idea pésima”. Y, además, el presidente popular llegó a ofrecer a los socialistas un gobierno de coalición que estos rechazaron, algo que no ha hecho Sánchez, que solo quiere, dicen con sorna, ser “ungido”.

Albert Rivera defenderá, por su parte, la coherencia de su formación, que se presentó a las elecciones con las promesa de no pactar con Sánchez, algo que le ha costado también la primera crisis en su formación en forma de dimisiones de históricos dirigentes de Ciudadanos. El líder del partido naranja no quiere facilitar una investidura del candidato socialista porque entiende que, una vez que sea presidente, querrá gobernar con Iglesias y con los independentistas... independentistas a los que ya ha hecho concesiones en el año que ha estado en Moncloa, como lo demuestra la defenestración del abogado del estado, Edmundo Bal, o el cambio de criterio en las conclusiones del juicio del procés. ¿Cómo justificaríamos, se preguntan, facilitar que Sánchez siga en Moncloa, si luego concede indultos a los independentistas presos sin son condenados?

Rivera dejará claro, además, que su “no” se extenderá también a septiembre, no atenderá a presiones, sobre todo, porque su estrategia pasa por que Ciudadanos sustituya al PP como primer partido de la oposición, y eso no se consigue siendo condescendiente con Sánchez, piensan.