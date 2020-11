Casado pide criterios "objetivos" para Navidad y "no sumir en depresión" al país

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reclamado este miércoles que las restricciones para evitar contagios de coronavirus en Navidad se establezcan con criterios "objetivos" de expertos, y "con la humanidad de no sumir en la depresión más profunda a todo un país".

El líder de la oposición ha hecho esta reivindicación durante la clausura del acto organizado por el PP con motivo del 25 de noviembre, pues hoy se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Ayer se hizo público un borrador en el que el Ministerio de Sanidad proponía limitar las reuniones a seis personas o retrasar el toque de queda hasta la 1.00 en las festividades, un plan que se debate este miércoles en el Consejo Interterritorial de Sanidad y que se contrapone a las medidas que plantean Madrid o Cataluña.

"No me voy a meter en los días, las horas o en el número de personas que pueden cenar en Nochebuena, lo que pido es que se haga con expertos, de forma responsable y que se tenga en cuenta a los más mayores que llevan mucho tiempo solos", ha afirmado Casado, que reclama que no se cuadren las cifras "a boleo".

Y en este 25-N también ha pedido tener en cuenta a las mujeres que sufren maltrato, para que pueden tener la compañía, el apoyo y la presencia de sus familiares.