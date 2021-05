Casado critica la falta de "transparencia" sobre el Plan de Recuperación y pide al Gobierno que diga "la verdad"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado este sábado la falta de "transparencia" del Gobierno con respecto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del que "solo se conocen 300 páginas" a pesar de que el Ejecutivo haya enviado cerca de 2.000 a Bruselas.

En su intervención en un acto de campaña en Majadahonda, Casado ha pedido al Ejecutivo que diga "la verdad" y que "publiquen con transparencia lo que quieren hacer" en España y cómo van a aplicar las reformas estructurales.

"El Parlamento no sabe lo que se está planteando para el futuro de nuestros hijos y no dicen la verdad. No dicen las reformas que nos van a meter para cumplir con los compromisos en Europa. No dicen proyectos detalladamente y no dicen cómo se va a repartir ese dinero", ha criticado el líder de los 'populares'.

Casado, que ha acompañado a la candidata a la reelección en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha preguntado "cómo es posible" que los ciudadanos vayan a votar el proximo 4 de mayo "sin saber si los pensionistas van a ver recortada su pensión" o "sin saber si los funcionarios van a ver su sueldo congelado".

"¿Cómo vamos a ir a votar sin saber si el mercado laboral se va a volver otra vez rígido para crear tanto paro? ¿Cómo vamos a votar con un texto que dice que los jóvenes volverán a ser los paganos de esta crisis y pagarán la deuda hasta 2058 por la incompetencia de un Gobierno como el de Sánchez?", ha lamentado.

El líder de la oposición ha cargado contra el Gobierno por no dar a conocer los detalles de un plan que ha sido presentado "nueve veces, con pianista, con orquesta y con fanfarria". "Solo falta que saquen a Manolo el del Bombo, o mejor dicho el del autobombo, hablando de los fondos de recuperación", ha zanjado.

Casado se ha expresado así después de que el Ejecutivo anunciase a última hora de este viernes que ya había entregado la documentación requerida por la Comisión Europea para acogerse al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. España accederá a un total de 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026, de los cuales 70.000 millones serán en forma de transferencias.