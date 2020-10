Casado ataca a Borrell por la misión que envió "para congraciarse con Maduro"

El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado contra al alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, por la delegación que envió a Venezuela la semana pasada para intentar que retrasaran las elecciones, una misión que para el presidente popular buscaba "congraciarse con Maduro".

Una afirmación que ha hecho Casado durante la reunión que ha mantenido en el Congreso con representantes de la oposición venezolana y a la que ha asistido el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien la mayoría de los países europeos, incluida España, reconocen como presidente interino.

"No se puede blanquear un nuevo fraude electoral y no puede contar en ningún caso con la contemporización europea", ha criticado Casado al referirse a esta misión diplomática de la UE que intentó sin éxito que aplazaran seis meses los comicios legislativos, previstos para el 6 de diciembre, y cuyo resultado no tendrá el reconocimiento del bloque comunitario "en las actuales condiciones".

Para Casado, lo que ha hecho Borrell es de "una gravedad extrema" y, por tanto, "saltarse el confinamiento democrático a Maduro debe tener consecuencias".

Y lo ha dicho al afirmar que gracias al PP, el responsable de la política exterior europea comparecerá en el pleno de la Eurocámara el próximo miércoles para dar explicaciones sobre esta misión, que mantuvo contactos con grupos de la oposición, miembros del régimen de Maduro y la sociedad civil.

Venezuela se encuentra en una situación de emergencia internacional, con una "vulneración sistemática" de las libertades y los derechos fundamentales y una "represión generalizada" contra la población civil, tal como han denunciado numerosos organismos, incluida la ONU, ha señalado Casado.

Por eso, ha insistido en que es de una "gravedad extrema" que Borrell haya enviado esta misión al país caribeño y que lo haya hecho unos días después de "un informe demoledor" de Naciones Unidas, según el cual el presidente Maduro y otras altas autoridades del país han incurrido en crímenes de lesa humanidad. EFE