Casado acusa a Sánchez de "arrogancia" e "incompetencia" y ve un "error" que no llame al PP

Dice que están en "estado de excepción de facto" sin libertad de circulación, con el Parlamento "cerrado" y medios sin poder preguntar

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "arrogancia" e "incompetencia" en la gestión de la crisis del coronavirus y ha advertido de que es "un error" que no esté en contacto ni con la oposición, ni con las comunidades autónomas ni con los agentes sociales. Dicho esto, le ha pedido "eficacia", "transparencia, humildad, menos mentiras y más capacidad de gestión" para superar el Covid-19.

"No me ha llamado desde hace diez días ya, desde hace dos lunes", ha revelado Casado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que el PP ha apoyando en el Congreso "las medidas más duras de confinamiento, de control de movimientos y de libertades públicas de la historia de la democracia" que ha impulsado el Ejecutivo de Sánchez.

En este sentido, ha subrayado que el PP está realizando desde el principio de la crisis del Covid-19 "una oposición responsable y con sentido de Estado", algo que, según ha destacado, "no hicieron" con su partido en otras crisis anteriores, como la del ébola. "Les pido por lo menos que digan la verdad, que sean eficaces y si es posible, que se dejen asesorar por partidos como el nuestro, que hemos tenido que gestionar crisis de forma satisfactoria", ha manifestado.

"TENEMOS UN CÓCTEL EXPLOSIVO"

El líder del PP ha asegurado que "sinceramente es un error" que Sánchez no contacte con su partido ni con las autonomías" y ha recalcado que tampoco está habiendo interlocución "ni con los agentes sociales ni con las comunidades autónomas".

"Si se suman la arrogancia, las mentiras y la incompetencia, pues tenemos un cóctel explosivo", ha manifestado, para añadir que su partido "no puede hacer más" porque ya lleva 20 días apoyando los decretos que lleva al Congreso incluso sin "conocer el contenido".

Así, ha asegurado que el Grupo Popular apoyó el 25 de marzo en el Congreso la prórroga del estado de alarma cuando "está claramente superado" porque, a su juicio, España está ya "en un estado de excepción".

Según ha explicado, el estado de alarma no prevé la limitación de circulación de personas. "España está en un estado de excepción de facto; el Congreso y el Senado están cerrados, los medios de comunicación no pueden preguntar; ¿Y la oposición, además de apoyar al Gobierno tampoco podemos decirle lo que podemos mejorar?", se ha preguntado, para avisar de que la "unidad y la lealtad no es eso".

Casado ha pedido a Sánchez que sea "eficaz" porque tiene "más poderes excepcionales que ningún otro gobierno en la historia de la democracia" y le ha echado en cara que pida unidad a las CCAA y luego no tenga gestos con ellas. "Ayer les requisaron más de mil millones de euros para ayudas al desempleo, en un momento en el que vemos hoy que hay 800.000 trabajadores menos en España y 300.000 parados más, y sin contar los ERTES", ha indicado.

"TESTS MASIVOS" PORQUE LAS CIFRAS PUEDEN NO SER REALES

Casado ha señalado que en Italia el Gobierno de Guiseppe Conte se apoya en el partido del Movimiento Cinco Estrellas, que es el "socio de Podemos", algo que, a su juicio, hace que ese país no sea "un ejemplo de gestión pública". "Para mi el ejemplo es lo que está pasando en Alemania", ha apostillado, para valorar también la actuación de Japón o Corea.

Según Casado, en países como Alemania hay menos víctimas porque lo que están haciendo es "tener toda la información, prevenir, gestionar bien y tener un colchón presupuestario por haber hecho los deberes antes de la crisis para poder invertir sin necesidad de estar peleando en Europa por el tipo de avales o mutualización de la deuda para poder afrontar los pagos".

Además, ha pedido tests "masivos" para poder "testar a toda la población". "Hoy estamos viendo también en los medios que hay comunidades que ya dicen que la cifra de contagiados y fallecidos no es del todo real", ha señalado. También ha solicitado equipos de protección e intervención en las UCIS para "aliviar" la situación.

El presidente del PP ha afirmado que "no es verdad que la pandemia sea simétrica en todo el mundo" y ha agregado que se está "ensañando" con Italia y con España porque "no lo han hecho bien los gobiernos".

También ha denunciado "errores" en la centralización y compra de material sanitario, al tiempo que ha criticado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, asegurara por carta en febrero que España tenía suficiente material cuando la OMS ya alertaba de esta pandemia.

Tras preguntar al Gobierno por qué si hace tres meses se sabía lo que venía permitieron las manifestaciones "masivas" del 8 de marzo, ha acusado a PSOE y Podemos de difundir "mentiras" como que el sistema sanitario estaba mal por los recortes del PP y que la única salida es la "social comunista" mediante la "nacionalización".