Carnero, ante el nuevo Gobierno de la Junta: "Vox ha tomado una decisión y a partir de ahí, la vida sigue"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha valorado este lunes la incorporación de nuevos consejeros al Gobierno de la Junta de Castilla y León y los cambios de responsabilidad después de que Vox tomara una decisión que ha reconocido que no acaban de "entender", por lo que "a partir de ahí, la vida sigue".

Así ha reflexionado el regidor 'popular' en la jornada en la que los consejeros del Gobierno autonómico estrenan cargo después de la ruptura del ejecutivo por parte de Vox, algo que ha vinculado al ámbito "nacional".

"Ellos han tomado esa decisión, que no acabamos de entender, pero a partir de ahí la vida sigue", ha apostillado el alcalde del PP, tras la salida de tres de los miembros de Vox en el gobierno dirigido por Alfonso Fernández Mañueco.

Tras la polémica por la acogida de menores no acompañados procedentes de Canarias, Jesús Julio Carnero ha señalado que el Ayuntamiento no es receptor sobre la información relativa a nuevas acogidas y considera que los consistorios no tienen "nada que decir" porque son los Gobiernos autonómicos los que "dentro del principio de solidaridad" y en colaboración con Canarias.

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento "siempre" colabora con la Junta de Castilla y León "en todos los ámbitos de actuación", y ha precisado que la Administración autonómica tiene ahora que definir "de qué manera se produce el reparto".

NUEVOS CONSEJEROS.

Carnero ha valorado la composición del nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León, tras quedar el PP en minoría.

Así, ha apuntado que conoce a los consejeros que se incorporan, a los que cambian de responsabilidad y a Isabel Blanco, quien asume la vicepresidencia. Por ello, ha recalcado que está "convencido" de que "los cuatro, cada uno en su ámbito de responsabilidad, lo van a hacer perfectamente bien".