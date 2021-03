Carmena desvela la situación que vivieron con unos okupas cerca de su chalet: “Un desastre”

Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, desvelaba hace unos días en su programa ‘Máster de Justicia’ enRadio5 la desastrosa situación que vivieron ella y sus vecinos hace unos meses cuando un grupo de cinco jóvenes “ocuparon un chalet que estaba desocupado porque había muerto la propietaria sin herederos y le corresponde al Estado”. “No sabéis la cantidad de problemas que se causó en el vecindario. Un desastre”, comentaba Carmena.

La exjueza aprovechaba que ese día hablaban en el programa del ‘Delito de ocupación’, recordando a sus oyentes que “esa explosión se produce en el 2008 pues tiene que ver con algo que es muy cruel que es la aplicación de una ley hipotecaria extraordinariamente cruel”, destacando que “en esto de la ocupación ha habido muchos cambios desde 2005, y al final el 2018 se creó un procedimiento de desahucio para desahuciar a las personas que realizan esos actos de ocupación que teóricamente es muy rápido, es decir, sería nada más que en un mes pero no es así. La verdad es que no pasa así”.

Y es entonces cuando relata lo ocurrido en su vecindario, cuando ese grupo de cinco jóvenes habían ocupado un chalet cercano desocupado porque la propietaria había fallecido y no tenía herederos por lo que le pertenece al Estado, sin embargo dice Carmena “el Estado no estaba muy al tanto” y ante esto” lo ocuparon un grupo de muchachos muy vinculados a actividades ilegales de robos, hurtos y otras cosillas y montaron allí como una especie de pensión irregular”.

“No no sabéis la cantidad de problemas que se causó en el vecindario, el destrozo que se produjo en aquel chalet que en su día pues el Estado tendrá que subastar, en fin un desastre”, se lamenta la exalcaldesa que en su día, cuando fue regidora de Madrid mostró cierta tolerancia y defensa con los okupas.

Además, recordaba Carmena la chulería de los okupas cuando le decían a uno de los vecinos “sabemos que vamos a estar mínimo un año y medio”, a lo que el vecino respondió “¿Cómo? Si la Ley dice que esto habría que resolverlo en un mes”. A lo que apunta Manuela que “no se resuelve en un mes y la media es de año y medio”, resaltando que “efectivamente no es en absoluto deseable”.

Una vez que cuenta su experiencia con los okupas, señala Manuela que el problema ante esta situación es que “no haya una exigencia de vulnerabilidad para las personas que están ocupando” de ahí que “surjan mafias que lo que hacen es amenazar y llevar a cabo acciones de coacción que no son deseables”.

Y matiza “muchas veces se recurre al Derecho, cuando el Derecho no es la solución para resolver los problemas”.

Se pregunta Carmena si “necesitamos en España más viviendas sociales” así como si “tenemos que aceptar que ese derecho a tener una vivienda digna tiene que ir absolutamente incorporado con que haya una posibilidad de ofrecer viviendas para muchos sectores vulnerables” que por determinadas ci por determinadas circunstancias concretas, puntuales o genéricas no pueden pagar una vivienda.

En este aspecto destaca que “España es el país europeo, creo que no me equivoco, que menos vivienda social tiene” ante lo que clama “construyamos viviendas sociales cuanto antes, más rápidas, y quizá ese problema que ahora nos preocupa también puede desaparecer”.

Concluye Carmena recordando una de las situaciones que vivió “mientras estuve en el Ayuntamiento de Madrid” donde pudo constatar “cómo muchos vecinos de barrios con niveles de renta bajo, estaban indignados porque hubiera en sus correspondientes edificios personas que habían ocupado. Mientras ellos pagaban su alquiler, los gastos de comunidad, etc. pues estos otros no pagaban nada”. Y admite que “no se puede contemplar solamente la ocupación desde el punto de vista de la vulnerabilidad, sino que cuando no se solucionan las cosas, pues surgen problemas. Algunos tienen una causa justificada y otros no”.