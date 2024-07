La cantante Ana Mena inaugura este viernes la X edición del Tío Pepe Festivan el Jerez

La joven cantante malagueña Ana Mena es la encargada de inaugurar este viernes la décima edición de Tío Pepe Festival en la Bodega Las Copas, a partir de las 22,15 horas, en Jerez de la Frontera, abriendo así un ciclo de conciertos que se cerrará a mediados del mes de agosto con el concierto del grupo Los Secretos.

La polifacética artista llega a las bodegas de González Byass en el marco de 'Bellodrama Tour', donde ofrecerá lo mejor de su repertorio como inicio de un ciclo de conciertos que cumple su décima edición convertido ya en un clásico en las citas musicales del verano de Jerez y la provincia de Cádiz, siendo nominado como mejor 'Evento del Año 2023'.

Para esta edición, artistas como Gilberto Santa Rosa, Raphael, Miguel Poveda, God Save the Queen, Take That, La Oreja de Van Gogh, Luis Fonsi, Antonio José, Amaral, India Martínez, musical referente de ABBA, José Mercé, Sidecars, Santiago Auseron, Nil Moliner o Los Secretos, junto con la magia del flamenco representada en el ciclo 'Solera y Compás' por María Terremoto y Rancpino Chico, Jesús Méndez o Israel Fernández con Diego del Morao componen una la musical de este 2024.

Por su parte, 'Tío Pepe Comedy' llevará el humor a esta edición de 'Veranea en la Bodega', abriendo el gaditano Selú con 'Que ni las hambre la vamo a sentí, y tras él, Flo, Mota y Segura con una actuación de 'Dos Tontos y yo'.