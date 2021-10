Cantabria instalará una escultura en memoria de los tres jóvenes asesinados en el 'Caso Almería'

El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, instalará este viernes 15 de octubre, coincidiendo con la celebración del acto de conmemoración del 40º aniversario del 'Caso Almería', una escultura en Santander en memoria de los tres jóvenes trabajadores radicados en la región que fueron asesinados el 10 de mayo de 1981 en esta provincia andaluza a manos de miembros de la Guardia Civil.

El acto de conmemoración tendrá a las 19,00 horas en los jardines ubicados frente a la entrada de la estación de trenes de Adif, próximo a la boca sur del Pasaje de Peña, donde se descubrirá el monumento en acero, obra del artista Nacho Zubelzu, que está compuesta de tres siluetas de espacios vaciados.

El vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha presentado este miércoles el acto conmemorativo, que ha reivindicado como un proyecto "justo y necesario", ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

El vicepresidente ha asegurado que el Gobierno de Cantabria "no va a parar en su labor de recuperar la memoria y el testimonio de aquellos que se han visto relegados al olvido".

Así ha reiterado que esta conmemoración representa "un acto de justicia", además de "un acto de recuerdo" a la memoria de los tres jóvenes asesinados --Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas-- y ha considerado que "se trata de no olvidar y, sobre todo, que no se vuelva a repetir".

En relación a los hechos del 'Caso Almería', ha valorado que "la joven democracia española no supo reaccionar en 1981 para dar respuesta a un crimen atroz, que se llevó por delante vidas inocentes".

El vicepresidente ha añadido que desde el Ejecutivo regional se viene trabajando para instar al Gobierno de España a dar cumplimiento a las declaraciones institucionales del Ayuntamiento de Santander con una moción en el pleno del 21 de mayo de 2016 y del Parlamento de Cantabria el 10 de mayo de 2018 para reconocer a las tres víctimas del 'Caso Almería' como víctimas de terrorismo.

Zuloaga también ha puesto en valor la contribución del movimiento asociativo y de los colectivos memorialistas de Cantabria para recuperar y recordar una memoria colectiva que merece ser honrada y respetada.

En este sentido, ha reconocido el compromiso y trabajo de la asociación Desmemoriados para recuperar y reparar en la memoria de los cántabros lo sucedido en 1981.

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

Finalmente, ha reivindicado la necesidad de contar en Cantabria con una Ley de Memoria Histórica, que ha considerado "imprescindible" para garantizar a los ciudadanos la posibilidad de desarrollar sus derechos y recuperar la memoria "que tenemos el deber de rescatar y dignificar".

Sobre esta norma, ha señalado que previsiblemente será aprobada por el Parlamento de Cantabria en las próximas semanas y que los Presupuestos de 2022 contarán con una partida que permita el desarrollo de este texto legislativo.

Junto al vicepresidente, en la presentación del acto conmemorativo del 40º aniversario del 'Caso Almería' han participado la directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, Zoraida Hijosa; y el miembro de la asociación Desmemoriados, Javier Merino.

Merino ha opinado que "no hubo verdad al tratar de encubrir los hechos no hubo justicia, ya que de los 11 guardias civiles que participaron en el crimen solamente tres de ellos fueron condenados, y no hubo reparación, ya que las familias quedaron sometidas a la soledad y abandono institucional".

Creada en 2015 como asociación para la recuperación de la memoria colectiva de Cantabria, Desmemoriados ha trabajado para reparar la memoria de estos hechos.

Merino ha indicado que la Corporación municipal de Pechina, localidad en la que nació Juan Mañas, ha dedicado un parque a esta memoria, y que en el barranco de Gérgal, donde apareció el automóvil con los cadáveres calcinados en la madrugada del 10 de mayo de 1981, hay instalado un monolito conmemorativo.