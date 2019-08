Canarias se convierte en el plan b para la construcción de un Telescopio de Treinta Metros

Las protestas en Hawái en contra de la construcción del Telescopio de Treinta metros en la montaña sagrada hawaiana de Mauna Kea han obligado al consorcio que impulsa su construcción a encontrar un plan b, que tiene como punto de mira las Islas Canarias.

De construirse, esta infraestructura se convertiría en la mayor levantada de todo el hemisferio norte y contaría con una sensibilidad diez veces mayor que los actuales telescopios. Un telescopio capaz de asomarse casi a los inicios del universo.

El director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Rafael Rebolo, ha confirmado que el consejo del Telescopio de Treinta Metros decidió el pasado 25 de julio presentar una licencia para la construcción de esta infraestructura en el municipio canario de Puntagorda, situado en la isla de La Palma. La decisión del Consejo del Telescopio de Treinta Metros le ha llegado al presidente de la IAC el 26 de julio, decisión que Rafael Rebolo trasladó al consejo de la IAC el pasado 30 de junio en una reunión a la que también asistió el ministro de Ciencia y Universidades en funciones, Pedro Duque, quien ofreció todo el apoyo del Gobierno en funciones a la construcción del Telescopio de Treinta Metros al acabar la reunión.

Ahora se pondrá el foco sobre los detalles legales que rodean a la construcción de esta infraestructura. Hasta que el consejo encargado de la Construcción del Telescopio de Treinta Metros no pida el permiso formal no podrán iniciarse los trámites reales, que no se podrán presentar hasta el próximo mes de septiembre.