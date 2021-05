Calvo llama a la reflexión y la autocrítica ante una derrota "sin ambages"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha llamado a la reflexión y la autocrítica tras la derrota "sin ambages" del PSOE en la elecciones madrileñas aunque ha garantizado la "estabilidad" del Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos pese a la marcha de la política de su líder, Pablo Iglesias.

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto de homenaje a las víctimas españolas del nazismo junto al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, Calvo ha alertado de que "el fascismo" en ocasiones llega "disfrazado" con la bandera de la libertad.

"Hemos sufrido una derrota que no esperábamos", ha reconocido Calvo, que se ha mostrado convencida de que el PSOE saldrá adelante como lo ha hecho en otras ocasiones en sus casi 150 años de historia, al tiempo que ha desvinculado la derrota del "Partido Socialista de Madrid y en unas elecciones en Madrid", ha matizado, de la salud del Gobierno de Pedro Sánchez.

La vicepresidenta del Gobierno ha aprovechado para arremeter contra el PP y contra Pablo Casado, a quien ha llamado "el número 2" del partido al permitir que Isabel Díaz Ayuso haya radicalizado el discurso de su formación, que duda de que pueda funcionar en el resto de España.

"Es el triunfo de la señora Ayuso, no de Casado", considera Calvo, que ha criticado el discurso "inentendible" e incluso "esperpéntico" de la presidenta madrileña que ha consistido en "cañas", "no encontrarte con tu ex" y "abrir latas de berberechos".

Sobre la marcha de Iglesias, no cree que vaya a tener efectos en la estabilidad del Gobierno de coalición frente a una derecha "sin proyecto ninguno" y que va con retraso ya que, a su juicio, copia la estrategia de Donald Trump cuando este ya no ocupa la Casa Blanca.