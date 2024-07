PP C-LM reivindica preservar la memoria de las víctimas de ETA, "ligada a la justicia, frente al olvido y la impunidad"

El coordinador general del Partido Popular de Toledo y diputado nacional, José Manuel Velasco, ha declaradoeste sábado que, "como sociedad, tenemos la obligación de hacer saber a las nuevas generaciones sobre esta época negra de nuestra historia reciente. Por eso, con este homenaje recordamos a todas las víctimas de ETA, con la firme voluntad de preservar su memoria, ligada a la justicia, frente al olvido y la impunidad".

Así lo ha manifestado en la Plaza de San Pedro de Burguillos de Toledo durante el acto de homenaje por el XXVII Aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, donde su alcalde, Sergio Diaz, ha inaugurado un monumento en recuerdo del concejal asesinado por ETA, con la asistencia también de la vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez; el presidente provincial de Nuevas Generaciones, Roberto García; los diputados nacionales, Pilar Alía y Agustín Conde; el senador Vicente Tirado; el coordinador general nacional de NN.GG y diputado nacional, Miguel Ángel Sastre, y el secretario regional de NN.GG, Miguel León, así como alcaldes y concejales de la zona, según ha informado el PP mediante nota de prensa.

El parlamentario nacional del PP ha recordado que, "hace 27 años, millones de españoles salimos a las calles para exigir a ETA que no acabara con la vida de Miguel Ángel Blanco, un ciudadano valiente que defendía sus ideales sin complejos y que, desgraciadamente, se convirtió en la víctima 778 de la banda terrorista".

"ETA fue derrotada policialmente gracias a la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero no hemos conseguido que triunfe un relato inequívoco de derrota social y política de tantos años de terrorismo", ha afirmado Velasco, quien ha insistido en el compromiso del PP "con la defensa de los valores que representan las víctimas del terrorismo y que deben cimentar la Democracia constitucional".

Por su parte, Noelia Núñez ha remarcado que "es nuestra obligación, como jóvenes comprometidos en la defensa de la libertad, defender el legado de Miguel Ángel Blanco, su memoria y su historia. La juventud tiene que conocer quien fue, que el miedo no venció y que defendió la libertad hasta las últimas consecuencias. No podemos consentir que caiga en el olvido o que reescriban nuestra historia como si aquí no hubiera habido víctimas y verdugos".

En esta línea, Roberto García ha valorado que, "27 años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, mantenemos vivo el ?Espíritu de Ermua?, que representa la determinación de la sociedad española de no dejarse intimidar por el terrorismo, defender los valores democráticos y trabajar juntos en la construcción de una sociedad libre de violencia y terror. Un recordatorio de la importancia de la unidad, la solidaridad y la resistencia frente a la barbarie y la injusticia".