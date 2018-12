La Generalitat investigará al mosso que llamó "idiota" a un manifestante independentista

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha dicho este lunes que un mosso d'esquadra no tiene que llamar "idiota" a un manifestante, como sucedió el pasado 21D, por lo que este caso "se tiene que investigar y actuar".

"No tendría que ser normal", ha añadido Buch en alusión al vídeo ampliamente difundido en las redes sociales en que se ve el enfrentamiento verbal que mantuvieron un agente antidisturbios que integraba el dispositivo de seguridad del 21D con un miembro independentista de los Agentes Rurales de la Generalitat.

El agente rural instaba al mosso a defender la República, a lo que este último respondió: "Qué República ni qué cojones. La República no existe, idiota".

Mosso de la Brimo vs. Guarda Forestal

- Tu ets un funcionari com jo o què? Doncs defensa’m a mi i no a aquests fills de puta

- Jo defenso la República

- Quina República ni què collons!

Aquest és el nivell pic.twitter.com/I5ZKydKy7l