Borrell responde a las amenazas de Torra de no acatar la decisión del juez: "No lo voy a calificar"

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha declarado no haber visto "nada nuevo" en las declaraciones del presidente catalán advirtiendo de que solo aceptará la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés' si es absolutoria: "Que una autoridad del Estado diga que no acatará una sentencia salvo que sea la que él quiere no lo voy a calificar", ha zanjado.

Borrell, que ha dicho no querer crear "polémicas inútiles", cree que Torra "cada dos por tres repite lo mismo: si los jueces no dictan una sentencia como él quiere hará tal o cual cosa" y eso marca una gran diferencia con el Gobierno español, que "todos los días repite su respeto a las decisiones judiciales". Así lo ha afirmado preguntado por el asunto en una rueda de prensa junto a su colega austriaco, Alexander Schallenberg.

El presidente catalán ha anunciado este jueves en un desayuno informativo de Europa Press que si el Tribunal Supremo no absuelve a los promotores de la secesión de Cataluña habrá una respuesta de "camino firme a la independencia" y también ha advertido de que "gran parte del mundo" tiene los ojos puestos en la decisión del tribunal.

Austria: Un asunto de España que se trata en el marco constitucional

Preguntado por el eventual impacto internacional de la sentencia, Borrell ha anunciado que su departamento está haciendo "todo lo posible para explicar a todo el mundo", empezando por los socios europeos, "cuál es la relalidad de la situación", y él mismo habló del asunto en su reciente viaje a Letonia. De hecho, ha aprovechado para saludar que "todos los gobiernos europeos sin excepción ni vacilación han defendido el respeto a las normas constitucionales españolas y la unidad del Estado".

Acto seguido, el ministro austriaco ha apoyado las palabras de Borrell al afirmar que la "política constante" de Austria es que la cuestión catalana "es un asunto interior de España que se trata en el marco constitucional". "Tenemos una estrechísima colaboración con nuestros únicos socios e interlocutores que son los que están en Madrid", ha remachado.