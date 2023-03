Borràs: La sentencia no hará que deje de "luchar" por la independencia

La presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha advertido este jueves de que la sentencia no hará que deje de luchar por la independencia: "Esta sentencia ni es firme ni es justa, y no me impedirá seguir trabajando por el único objetivo por el que entré en política, que es alcanzar la independencia de Cataluña".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la presidenta suspendida del Parlament Laura Borràs a 4 años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes, pero ha propuesto su indulto parcial para que pueda evitar su ingreso en prisión.

En la sentencia, que se puede recurrir, el alto tribunal catalán atribuye a Borràs los delitos de prevaricación y falsedad documental, por los que también le impone una condena de 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros.

"No me paro en la lucha por defender mi honradez, en mi lucha por defender y reclamar una absolución que, con toda seguridad, otro tribunal proclamará", ha asegurado en una declaración a las puertas del Parlament.

Borràs ha llegado a las puertas del Parlament de la mano de su hija y de su marido, y ha comparecido arropada por el expresidente de la Generalitat Quim Torra y la plana mayor de JxCat: el secretario general, Jordi Turull, el vicepresidente y portavoz, Josep Rius, el líder en el Parlament, Albert Batet y el grueso de diputados de Junts en la cámara catalana. No estaba el alcaldable Xavier Trias.

En su declaración, Borràs ha arremetido contra quienes la quieren "apartada de la política" y "no han podido ni disimular", a los que ha preguntado si están dispuestos a "aprovecharse de los efectos de la represión española para usarlos con fines partidistas".

"Les invito a reflexionar si todo vale", ha dicho, en una alusión velada a ERC.

La presidenta suspendida del Parlament ha expresado que mantiene "toda la determinación" para "plantar cara" para que "tarde o temprano se acabe haciendo justicia", y ha pedido "no normalizar" el "atropello democrático" de su sentencia: "No podemos aceptar resignadamente esta justicia simulada. Yo no me resigno".

Hasta las puertas del Parlament se ha acercado alrededor de un centenar de personas para expresar su apoyo a Borràs, que han coreado consignas a su favor y contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quienes, han dicho, no "les representa".

TORRA PLANTEA QUE LA PRESIDENCIA DEL PARLAMENT QUEDE VACANTE

En declaraciones a la prensa a las puertas del Parlament, el expresidente de la Generalitat Quim Torra ha planteado que la presidencia la cámara catalana quede vacante tras la sentencia a Borràs, así como su escaño.

"No me puedo imaginar que ningún independentista pueda ocupar el cargo de presidente del Parlament después de esta sentencia", ha asegurado el expresidente catalán, que ha tildado de "absoluta infamia" la sentencia.

Para Torra, "es imposible que un independentista tenga un juicio justo en España", y la sentencia de Borràs así lo corrobora, bajo su punto de vista.

El expresidente ha conminado al conjunto del independentismo a utilizar la "represión como palanca" para "no normalizarla", y es en este contexto que ha planteado la vacante en la presidencia de la cámara catalana.